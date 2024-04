Stades du Mondial 2030: le belgo-suisse GrassMax se positionne au Maroc

Parmi la vingtaine d’entreprises ayant fait le déplacement pour la rencontre économique Maroc-Belgique qui s’est tenue à Casablanca, en marge de la visite du Premier ministre belge Alexandre de Croo, le géant Grassmax Systems. L’entreprise ne cache pas ses ambitions au Maroc à la veille de l’organisation de la Coupe du monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal.

Depuis 2020, la société belgo-suisse gagne en notoriété grâce à un tout nouveau système de gazon. «Leader incontestable désormais, la société a été appelée pour introduire son système dans l’emblématique Maracana, le plus grand stade du Brésil, et dans le stade du Lusail, au Qatar, qui a accueilli la finale de la Coupe du monde 2022». «Le Maroc nous fait évidemment de l’œil», affirme Marc Vercammen, directeur général de GrassMax Systems, cité par le quotidien. «Le futur grand stade de Casablanca sera plus grand que le Bernabeu et nous avons de belles opportunités ici, avec la venue de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 et de la Coupe du monde en 2030», soutient-il.

Grassmax a déjà avancé ses pions au Maroc et travaille avec la société Valtech, qui, parallèlement à l’activité de construction de parcours de golf, a développé depuis près de 15 ans la construction de terrains de sport.

«Nous avons établi un partenariat avec eux pour renforcer des terrains en vue de leur conformité au cahier des charges de la FIFA, afin d’abriter les matchs de la Coupe du monde 2030 et la CAN 2025», confie le responsable aux Inspirations Eco.

Grassmax Systems et Valtech n’en sont encore qu’au stade des préparatifs. Le futur partenariat qui porterait sur les «terrains déjà existants au Maroc et les futurs projets» serait tout de même sur de bons rails, étant donné que GrassMax «détient la technologie exigée dans le cahier des charges de la FIFA».