Casablanca: les travaux d’aménagement du cimetière «Al Ihssane» achevés à 50%

Selon une source au conseil préfectoral de Mediouna, les travaux d’aménagement se poursuivent toujours et à une bonne cadence. Menés par Autoroutes du Maroc (ADM), ces travaux concernent la réalisation des allées, ainsi que la construction d’un local administratif et d’une mosquée.

Baptisé «Al Ihssane» (Bienfaisance), ce futur cimetière sera érigé sur une superficie dépassant les 108 hectares à l’initiative du Conseil régional de Casablanca-Settat, de la Direction générale des collectivités territoriales (ministère de l’Intérieur) et de la commune de Sidi Hajjaj-Oued Hassar.

Le terrain qui va accueillir ce nouveau cimetière est une donation d’un mécène décédé alors que le budget des travaux est de l’ordre de 76 millions de dirhams.

Selon des chiffres officiels avancés par les autorités locales de Casablanca, ce cimetière pourra accueillir près de 44.000 dépouilles sur une durée de 30 ans.

Les travaux d’aménagement du cimetière «Al Ihssane» achevés à 50%. DR

Les principaux cimetières de la métropole (Achouhada’e, Al Ghofrane et Arrahma) frôlent actuellement la saturation avec une demande de plus en plus grandissante, alors que leur extension est devenue impossible à cause de la problématique de l’assiette foncière.