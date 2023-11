Casablanca: lancement des travaux d’aménagement d’un nouveau cimetière à Mediouna

Baptisé Al Ihssane («Bienfaisance» en français), ce nouveau cimetière sera érigé sur une superficie dépassant les 108 hectares, indique un communiqué du Conseil régional de Casablanca-Settat, partenaire dans ce chantier aux côtés de la Direction générale des collectivités territoriales (ministère de l’Intérieur) et de la commune de Sidi Hajjaj-Oued Hassar.

Le terrain qui va accueillir le futur cimetière est une donation d’un mécène décédé et le budget des travaux devraient coûter près de 76 millions de dirhams, dont une trentaine est mobilisée par le Conseil de la région présidée par l’Istiqlalien Abdellatif Maâzouz, par ailleurs président de l’Alliance des économistes du parti.

Selon des chiffres officiels annoncés par les autorités locales de Casablanca, ce cimetière pourra accueillir près de 44.000 dépouilles sur une durée de 30 ans.

Les grands cimetières de Casablanca, notamment ceux d’Achouhada’e, Al Ghofrane et Arrahma, frôlent aujourd’hui la saturation avec une demande de plus en plus grandissante, et leur extension est devenue impossible à cause de la problématique de l’assiette foncière. À titre d’exemple, le cimetière d’Al Ghofrane accueille chaque jour une moyenne de 60 dépouilles.