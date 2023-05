Tanger: SOS pour le cimetière romain d’El Haffa, qui est dans un état de délabrement avancé

Des acteurs de la société civile de Tanger dénoncent l’état de délabrement avancé du cimetière romain de la ville. Plusieurs associations demandent une intervention urgente pour réhabiliter ce site situé à El Haffa, d’après des sources concordantes.

En particulier, dans un courrier adressé au wali de la région, l’association «Tanger entre hier et aujourd’hui» appelle les autorités locales à intervenir le plus vite possible afin de sauver ce qu’il reste de ce cimetière. Il s’agirait tout d’abord de reconstruire les murs et cloisons et de rénover les jardins et végétations aux alentours.

Lire aussi : Cimetières: à Casablanca, Al Ihssane pour prendre le relais d’Al Ghofrane, arrivé à saturation

Près de 22 tombes romaines, qui font partie intégrante du célèbre cimetière de Haffa et forment une extension naturelle du côté ouest de Tanger, avaient été découverts en 1947. Le «cimetière punique», comme on l’appelle, date du Ier siècle après J.-C. et témoigne de la présence romaine à Tanger avant l’arrivée de l’islam au Maroc.