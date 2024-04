Casablanca: le wali Mhidia sonne la mobilisation chez les gouverneurs et les élus de la ville

La colère du wali de la région de Casablanca-Settat après le retour du désordre habituel dans les quartiers de Casablanca directement après la fin de la visite royale a mobilisé les gouverneurs des préfectures et les présidents des arrondissements. Les agents d’autorité ont reçu des instructions très strictes pour poursuivre la réalisation de certains travaux et mettre fin à «l’indifférence» affichée par certains élus dans la gestion des affaires de la ville, rapporte Assabah du mardi 23 avril.

En effet, le week-end dernier, les casablancais ont pu constater le retour de la campagne d’embellissement, de boisement, de la restauration des chaussées et la réfection des routes dans plusieurs quartiers sous la supervision des Pachas et des Caïds. Les pouvoirs publics ont eu recours à la main d’œuvre occasionnelle et aux ouvriers de l’Entraide nationale pour la peinture de la chaussée et le bouturage des arbres.

En parallèle, certains présidents d’arrondissement ont reçu des communications les invitant à revoir minutieusement l’organisation des projets et des programmes, à fournir les camions et les matériels pour réaliser les travaux.

Une source autorisée a indiqué que le retour du désordre dans la ville après la fin de la visite royale a été très mal vu par le ministère de l’Intérieur notamment avec la persistance de la mauvaise gouvernance dans certains arrondissements. Le département de Laftit reproche aux élus l’existence des disparités territoriales et l’inefficacité dans la réalisation des projets inscrits dans le plan de développement d’autant que certains d’entre eux continuent à connaitre des changements. Bien plus, de hauts responsables ont informé les élus que le roi Mohammed VI effectuera une autre visite à Casablanca dans les prochains jours.

Dans le même contexte, relaie Assabah, les habitants ont constaté le retour des agents de police dans les artères de la ville après leur «disparition» depuis la fin de la visite royale. En effet, les barrages policiers se sont multipliés pour contrôler les papiers des motards tandis que les véhicules de dépannage sont apparus dans des zones comme Sidi Belyout et Anfa pour remorquer les voitures dont les conducteurs ont commis des infractions au code de la route.

La même source indique que les réunions marathoniennes se poursuivent dans la wilaya de la région et dans d’autres instances pour faire le suivi des travaux des grands projets et des conventions relatives au plan de développement de la ville.