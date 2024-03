A Casablanca, la baraka de la visite royale

C’est une course contre la montre qu’ont livrée ces dernières semaines les autorités de Casablanca, en prévision de la visite du roi Mohammed VI dans la capitale économique.

Et le moins qu’on puisse dire c’est que l’opération d’embellissement de la métropole a été réussi, car elle exhibe aujourd’hui ses plus beaux atours.

Dans son édition du mercredi 27 mars, le quotidien Assabah met en exergue, dans un reportage guidée à travers les hauts lieux de la métropole, les efforts consenties par ce qu’il appelle une «armée d’ouvriers» spécialisés, mis à disposition par les préfectures, les collectivités territoriales, les sociétés de gestion déléguée de l’eau et de l’électricité, et celles chargées de la propreté. Les grandes avenues ont été ainsi bordées de plants et arbustes, les arbres élagués, les ronds-points ornés de fleurs, les trottoirs minutieusement nettoyés et les passages cloutés repeints à neuf, au même titre que les façades de certains immeubles.

Il faut reconnaitre que Casablanca a connu ces derniers mois une nouvelle dynamique et une mobilisation sans précédent, suite à la nomination d’un nouveau wali, qui a mis à contribution les gouverneurs, pachas, caïds et élus en vue de relancer les chantiers en retard, régler les cas de ceux à l’arrêt et ordonner une rupture totale avec certaines pratiques du passé qui ont porté préjudice à la métropole.

En moins de trois mois, le wali Mohamed Mhidia, a ainsi réussi à imprimer un nouveau souffle salutaire aux grands chantiers de Casablanca, mais il a surtout réussi un travail remarquable, et en un temps record, en matière d’embellissement de la ville à la veille de l’actuelle visite royale. Ce relifting a parfaitement réussi au niveau de la corniche de Casablanca jusqu’au Marocco Mall, l’avenue Abdelkrim El Khattabi qui mène au palais royal, les avenues Al Massira, Anfa, Moulay Rachid…, c’est-à-dire les itinéraires qu’emprunte souvent le cortège royal.

Assabah n’a pas manqué de relever la grande satisfaction des Casablancais de voir enfin leur ville prendre un nouveau visage, après avoir souffert durant plusieurs années de travaux interminables qui obstruaient les avenues de la ville, et même les ruelles des quartiers en créant des embouteillages monstres, sans parler des autres désagréments sonores et environnementaux.

La joie des habitants est d’autant plus grande que ce renouveau de leur ville est accompagné de la visite du roi Mohammed VI, qui a habitué les Casablanca à être parmi eux à partir de la deuxième moitié du mois sacré du Ramadan, présidant des causeries religieuses au palais royal de Casablanca et priant les tarawihs à la Mosquée Hassan II.

Cette année encore, la baraka royale a apporté les pluies bienvenues qui s’abattent actuellement sur la ville, au moment où les Casablancais croyaient qu’aucune goutte n’est plus à espérer pour cette saison.