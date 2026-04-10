Culture

Kasbah des Oudayas: de la musique andalouse pour inaugurer un nouvel espace culturel

L'orchestre de musique andalouse qui a animé la soirée d'inauguration de la salle Moulay El Yazid à la Kasbah des Oudayas, le 9 avril 2026 (Y.Mannan/Le360).

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/04/2026 à 16h40

VidéoUn nouveau lieu de diffusion culturelle voit le jour au cœur de la Kasbah des Oudayas. Réhabilitée par l’Académie du Royaume du Maroc, la salle Moulay El Yazid accueille désormais concerts et événements artistiques, inaugurés par une soirée de musique andalouse marquant le lancement de sa programmation.

Ancien entrepôt datant du 18ème siècle au sein de la Kasbah des Oudayas, la salle Moulay El Yazid a fait l’objet d’un réaménagement pour être transformée en espace dédié aux différentes expressions artistiques. Sous l’impulsion de l’Académie du Royaume du Maroc, un premier spectacle y a été donné, marquant l’ouverture de ce joyau du patrimoine architectural marocain à la programmation culturelle.

Portée par les sonorités de l’oud et du qanoûn, instruments à cordes emblématiques de la musique andalouse, la soirée artistique du 9 avril s’est tenue sous la présidence d’Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc. Il s’agit du premier événement accueilli par cette salle réhabilitée, appelée à devenir un nouveau pôle d’animation culturelle dans la capitale, à travers une série d’activités programmées par l’institution.

Bachir El Temer, directeur exécutif de l’Académie, a exprimé sa satisfaction à l’occasion de l’inauguration de la salle Moulay El Yazid, l’un des espaces historiques de Rabat, situé au cœur du quartier patrimonial des Oudayas. Cet édifice, ancien entrepôt dont la fondation remonte à la fin du 18ème siècle sous le règne du sultan Moulay El Yazid, a été réhabilité dans une logique de valorisation du patrimoine et d’ouverture à la création contemporaine.

À travers l’ouverture de cette salle, l’Institut Académique des Arts, relevant de l’Académie du Royaume du Maroc, aspire à mettre en place une programmation artistique régulière, incluant concerts, spectacles et rencontres culturelles de haut niveau. L’objectif est d’accueillir aussi bien des artistes et créateurs nationaux que des ensembles musicaux internationaux.

La réhabilitation de cet espace est le fruit d’un partenariat entre l’Académie du Royaume du Maroc et la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra. Cette collaboration vise à renforcer l’offre culturelle du site historique des Oudayas, tout en rapprochant les activités de l’Académie du public local et, plus largement, des habitants de la région.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 10/04/2026 à 16h40
#Kasbah#Académie du Royaume#patrimoine andalou#Culture marocaine#Musique#Rabat

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