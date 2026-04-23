Porté par la vision éclairée du Roi, le Théâtre Royal de Rabat incarne l’ambition de «Rabat Ville Lumière»

Conçu comme un espace d’expression artistique majeur et doté d’infrastructures de premier plan, ce projet structurant participe au rayonnement culturel du Maroc. Inauguré lors d’une soirée réunissant une centaine d’artistes, il affirme la vocation du Royaume comme terre de dialogue interculturel et de valeurs universelles.

Marqué par un spectacle de haut vol, le lancement de cet édifice emblématique s’est déroulé en présence des Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Brigitte Macron. Pour Brahim El Mazned, Directeur Général Adjoint et Artistique du lieu, cette performance artistique exceptionnelle consacre la capitale comme un pôle culturel mondial et illustre la vitalité de la création au Maroc.

«Le Théâtre Royal de Rabat propose une offre riche, avec un grand auditorium de 1.800 places, un théâtre intimiste et un amphithéâtre extérieur de 7.000 places», a-t-il expliqué.

Ce joyau architectural, unique en son genre, permettra à Rabat de se hisser au rang des grandes destinations culturelles internationales. Sous l’impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi, cet édifice conforte la vocation du Royaume comme terre de dialogue et d’interaction entre les civilisations. Il vient ainsi affirmer l’attachement du Maroc aux valeurs et aux idéaux universels.

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Situé au cœur de la vallée du Bouregreg, dans la continuité de la Tour Hassan et du Mausolée Mohammed V, le Théâtre Royal de Rabat s’érige, aux côtés de la Tour Mohammed VI, comme un symbole du renouveau et de l’émergence de la capitale du Royaume, en droite ligne du programme intégré de développement de la ville, «Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture», initié sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, qui a fait de la culture un pilier du développement et du progrès du Royaume.

Symbole d’une grande modernité, le design unique du Théâtre Royal apporte une touche contemporaine à l’architecture de la capitale. Plus qu’un simple lieu de représentation, l’édifice s’impose comme une œuvre d’art en soi.

El Teatro Real de Rabat.. AFP

Réalisé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg et conçu par l’architecte feue Zaha Hadid, le Théâtre Royal de Rabat s’étale sur un terrain de 7,1 hectares, dont 25.400 m² de surface construite. L’ouvrage s’intègre harmonieusement dans le paysage de la vallée grâce à ses lignes fluides, pensées pour fusionner avec le dynamisme du site. Au-delà de sa prouesse architecturale, l’édifice insufflera une nouvelle dynamique culturelle au Maroc en favorisant une approche moderniste de l’art, tout en valorisant pleinement les capacités créatives nationales.