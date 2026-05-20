Politique

Ex-ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Belyaev nommé au Maroc

Igor Belyaev, nouvel ambassadeur de Russie au Maroc.

Vladimir Poutine a nommé Igor Belyaev ambassadeur de Russie au Maroc, succédant ainsi à Vladimir Baïbakov.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 13h58

Le président russe Vladimir Poutine a signé, le 19 mai, un décret portant nomination d’Igor Belyaev en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie auprès du Maroc. Le décret, publié sur le portail officiel russe des informations juridiques sous le numéro 334, officialise la désignation de ce diplomate. Il succède à Vladimir Baïbakov.

Ancien ambassadeur en Algérie, Igor Belyaev est né le 6 mai 1967. Diplômé de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO) en 1989, puis de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères en 2002, il consacre l’essentiel de sa carrière aux dossiers du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Lire aussi : Sahara marocain: «La position de la Russie évolue positivement», selon le politologue Tajeddine El Husseini

Entre 2003 et 2008, il est en poste à l’ambassade de Russie en Syrie en qualité de conseiller, puis de conseiller principal, avant d’occuper, de 2009 à 2017, les fonctions de chef de division puis de directeur adjoint du département Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) au sein du ministère des Affaires étrangères.

Nommé ambassadeur en Algérie en juillet 2017, il occupe ce poste jusqu’en mai 2022, avant de rejoindre Moscou en qualité de directeur adjoint du département Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), fonctions qu’il exerçait jusqu’à sa nomination au Maroc.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 13h58
#Igor Belyaev#Ambassadeur#Diplomatie#Russie#Maroc

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