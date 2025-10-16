Maroc-Russie: plus large, plus solide, un nouveau partenariat se dessine

Lors de la conférence de presse de Nasser Bourita et Sergueï Lavrov, le 16 octobre 2025 à Moscou.

Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé, mercredi 15 octobre, la considération de Moscou pour le Maroc, érigé en «partenaire important» sur le continent africain. Dans un communiqué publié en amont de l’arrivée de Nasser Bourita, le département dirigé par Sergueï Lavrov a confirmé la tenue d’entretiens bilatéraux avec son homologue marocain.

Ces discussions auront pour objet d’approfondir les fondements d’une relation bilatérale historiquement marquée du sceau de l’amitié. Il est prévu que Bourita copréside, conjointement avec le vice-Premier ministre russe Dimitri Patrouchev, les travaux de la commission mixte intergouvernementale dédiée à la coopération économique, scientifique et technique.

Pour le diplomatie russe, les relations entre le souverain marocain, le roi Mohammed VI, et le président Vladimir Poutine s’inscrivent dans la durée, reposant sur des bases solides d’amitié et de respect mutuel. Pour sceller ce lien, le souverain a effectué deux visites officielles en Russie, en 2016 et 2022, au cours desquelles une déclaration de partenariat stratégique, puis une déclaration de partenariat stratégique approfondi, ont été signées.

Ces documents constituent désormais la feuille de route définissant les priorités de la coopération bilatérale pour les décennies à venir. En retour, le président Poutine s’était rendu en visite officielle au Maroc en 2006, tandis que des délégations marocaines de haut niveau ont pris part aux sommets russo-africains de 2019 et 2023.

Au-delà du renforcement de leur coopération bilatérale, Lavrov et Bourita procéderont à un examen approfondi des questions internationales et régionales d’actualité. Ils insisteront sur l’impérative nécessité de régler les conflits et les crises au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région du Sahel par le seul recours aux moyens politiques et diplomatiques.

Enfin, une attention particulière sera accordée au développement de la coopération commerciale et économique, en identifiant les leviers permettant d’exploiter pleinement le potentiel existant. Moscou espère que cette visite contribuera à consolider le partenariat multidimensionnel avec Rabat et à intensifier les efforts conjoints pour garantir une paix et une stabilité durables dans ces régions stratégiques.