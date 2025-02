La Russie renforce sa position de fournisseur agricole majeur du Maroc

La valeur des exportations agricoles russes vers le Maroc a connu une progression spectaculaire en 2024, triplant par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 280 millions de dollars, selon les données du centre fédéral russe Agroexport. Cette augmentation reflète un renforcement des liens commerciaux entre les deux pays, notamment dans le secteur céréalier, indique le magazine Challenge.

Le blé russe constitue le moteur principal de cette croissance. En effet, la valeur des exportations de cette denrée vers le Maroc a été multipliée par 3,4 au cours de la période concernée. D’après les experts, plus d’un million de tonnes de blé russe auraient été livrées au Royaume, confirmant ainsi la Russie comme un acteur incontournable du marché marocain des céréales.

Outre le blé, le Maroc a également repris ses importations d’huile de tournesol en provenance de Russie, mettant fin à une pause de près de cinq ans. Cette reprise traduit une diversification des approvisionnements marocains et une volonté d’exploiter les opportunités offertes par le marché russe, lit-on.

Selon Agroexport, le potentiel d’exportations agricoles russes vers le Maroc est estimé à environ 350 millions de dollars, un objectif que les acteurs du secteur ambitionnent d’atteindre dans un avenir proche. Eduard Zernin, président de l’Union des exportateurs et producteurs russes de céréales (Rusgrain Union), a déclaré que pour la saison 2024-2025 (juin 2024 - mai 2025), la Russie vise à approvisionner le Maroc à hauteur d’un million de tonnes de blé, avec pour objectif à long terme d’atteindre un volume annuel de 1,5 million de tonnes.

Cette déclaration a été faite en novembre dernier à Casablanca, lors de la signature d’un protocole d’accord entre la Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) et Rusgrain Union. Cet accord vise à renforcer les relations commerciales entre les professionnels marocains et russes du secteur céréalier, ouvrant ainsi la voie à une collaboration plus étroite et à des volumes d’échange accrus, souligne Challenge.

Premier exportateur mondial de blé tendre, la Russie a consolidé sa position de principal fournisseur du Maroc. Cette progression est notamment attribuable à la baisse significative de la récolte française, qui dominait traditionnellement les importations marocaines en blé.

L’accroissement des exportations russes vers le Maroc illustre la redéfinition des flux commerciaux internationaux et la diversification des sources d’approvisionnement du Royaume. Cette dynamique pourrait à terme renforcer la sécurité alimentaire du pays tout en offrant de nouvelles opportunités aux acteurs économiques des deux nations.