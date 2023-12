Maroc-Russie: les partenariats stratégiques se renforcent

Les ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 20 décembre 2023 à Marrakech.

La 6e édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe, tenue à Marrakech à partir de mercredi dernier, a «débouché sur des résultats concrets», s’est félicité le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, surtout au niveau l’évaluation du partenariat stratégique bilatéral qui lie le Maroc et la Fédération de Russie, explique le quotidien arabophone Assabah dans son édition du vendredi 22 décembre.

Le chef de la diplomatie russe a ainsi qualifié de «très intéressantes» et fructueuses les discussions bilatérales qu’il a eues avec son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, des Marocains résidant à l’étranger et de la coopération africaine. Ces entretiens ont porté sur l’évaluation de la mise en application des importantes conventions signées en 2002 lors du sommet ayant réuni le roi Mohammed VI et le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

Lors de la conférence de presse commune à l’issue de ces entretiens, Lavrov a déclaré qu’il a examiné avec Bourita l’évaluation de la mise en application de «la Déclaration de partenariat de 2002, ainsi que la Déclaration de partenariat stratégique approfondi de 2016».

La partenariat maroco-russe couvre les domaines de l’énergie, de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, de l’investissement, du commerce, de la pêche maritime et des technologies de l’information, sans parler de l’enseignement et de la culture. Lavrov a également annoncé la réunion, en début d’année prochaine, de la commission gouvernementale mixte de coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle.

Abordant la question du Sahara marocain, Lavrov a affirmé que la Russie «soutient la médiation de l’envoyé spécial du secrétaire général de l’ONU au Sahara, Staffan de Mistura, en vue de parvenir à une solution durable sur la base des résolutions du Conseil de sécurité», ajoutant que son pays compte poursuivre l’attachement «à cette ligne de principe visant à progresser et à parvenir à des décisions adéquates».