Russie-monde arabe: l’autre preuve du poids du Maroc

Les travaux de la sixième édition du Forum russo-arabe se déroulent depuis mercredi 20 décembre à Marrakech sous le thème du renforcement de la place de la Russie dans le monde arabe. Ce sommet abordera plusieurs questions émergentes et urgentes et à leur tête les questions relatives à la stabilité, la sécurité, le développement, les transformations politiques, les tensions aux frontières ainsi que les crises au Moyen orient et en Afrique du Nord, rapporte l’éditorialiste d’Al Akhbar du jeudi 21 décembre.

Il est incontestable que l’organisation de ce sommet au Maroc démontre, à celui qui cultive encore un brin de doute, que notre pays est devenu la destination préférée des forums internationaux.

Cela constitue, également, une preuve supplémentaire de l’importance stratégique qu’occupe le Royaume auprès des grandes puissances tout comme il est un indicateur de l’influence croissante du Maroc dans les agendas internationaux.

La question que l’on se pose est celle-ci: que gagnera le Maroc de ce forum stratégique entre la Russie et les arabes? La réponse se trouve dans la vision royale sur les relations internationales. Ce forum s’oriente, en effet, vers une politique d’ouverture des partenariats marocains sur toutes les puissances mondiales ainsi que sur une coopération multipolaire.

Il est vrai, indique l’éditorialiste d’Al Akhbar, que le Maroc a ses alliés traditionnels, mais il ne veut pas mettre tous les œufs dans un même panier pour éviter qu’ils ne se cassent. C’est pour cela qu’il est appelé à tisser des relations équilibrées avec les différentes puissances mondiales et à leur tête la Chine et la Russie tout en consolidant ses relations avec les États-Unis, la France et Israël.

Cela d’autant que le Maroc compte parmi les trois premiers partenaires de Moscou en Afrique après l’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays de plus de 25% depuis 2021. Des relations qui demeurent importantes pour notre cause nationale face aux partisans du séparatisme et leurs parrains qui se cachent derrière la Russie pour montrer leurs muscles.