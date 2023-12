La Russie et les pays du monde arabe se donnent rendez-vous à Marrakech

Après avoir été reportés à plusieurs reprises, les travaux de la sixième édition du Forum de coopération russo-arabe débutent demain, mardi 19 décembre 2023 à Marrakech, sous le thème du «pari du renforcement de la place de la Russie dans la région arabe et en Afrique».

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov doit participer à ce sommet, qui se déroule dans un contexte particulier, marqué par différentes transformations mondiales, et le désir de la Russie de renforcer sa place dans la région arabe, et tout particulièrement en Afrique.

Un événement majeur, qui offre une possibilité aux participants: discuter de plusieurs questions, dont celles liées à la sécurité, à la guerre dans la bande de Gaza, en plus de sujets liés au développement et à la coopération, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 19 décembre 2023.

Ce forum doit également permettre au Maroc et à la Russie d’examiner des moyens de développer davantage leurs relations, tout particulièrement concernant les échanges commerciaux, la coopération agricole et la pêche maritime, ainsi que le développement d’un programme nucléaire, que le Maroc cherche à instaurer à des fins pacifiques.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie avait affirmé, lors du forum économique russo-africain, qui a eu lieu les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, que les relations entre la Russie et le Maroc sont «brillantes et qu’elles traduisent l’ouverture de l’Afrique sur la Russie et l’ouverture de la Russie sur l’Afrique».

Al Ahdath Al Maghribia explique que Maria Zakharova a insisté sur les relations russo-marocaines, qualifiées de «très bonnes», en ce qui concerne les échanges économiques, financiers, les flux touristiques, les relations d’affaires ainsi que dans bien d’autres secteurs d’activité.

Selon Maria Zakharova, «nous avons une base juridique solide pour cette coopération», la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie faisant par là allusion à l’accord de partenariat stratégique mis en œuvre depuis 2022, qui a été renforcé en 2016 par la signature d’une «déclaration sur le partenariat stratégique approfondi».

La responsable russe a également indiqué que son pays encourageait «l’amitié et le respect mutuel avec le Maroc. Il s’agit d’un brillant exemple de la manière de construire les relations entre les pays».

En effet, a-t-elle précisé, en Afrique, le Royaume du Maroc figure figure parmi les trois premiers partenaires de la Fédération de Russie, occupe la seconde place en termes d’exportations et la troisième place en ce qui concerne les importations: «les échanges commerciaux entre Rabat et Moscou ont augmenté de 25% depuis 2021, et la même dynamique a été enregistrée durant les premiers mois de l’année en cours».

Maria Zakharova a aussi indiqué, dans son intervention, que la pêche maritime est l’un des principaux secteurs de la coopération entre les deux pays.