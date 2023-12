Sahara marocain: la Russie soutient une solution durable sur la base des résolutions du Conseil de sécurité

Les ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et son homologue russe, Sergueï Lavrov, le 20 décembre 2023 à Marrakech.

«Nous soutenons l’atteinte d’une solution durable sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et nous comptons poursuivre notre attachement à cette ligne de principe visant à progresser et à parvenir à des décisions adéquates» au sujet de la question du Sahara marocain, a déclaré M. Lavrov, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue d’entretiens bilatéraux au terme de la 6ème édition du Forum de coopération Russie-Monde arabe.

Le chef de la diplomatie russe a également fait part du soutien de la Fédération de Russie aux efforts de médiation de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et son homologue russe, M. Sergueï Lavrov. pic.twitter.com/2kMGRi3bkP — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 20, 2023