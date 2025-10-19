Sports

Finale du Mondial U20: 590 supporters marocains en route pour Santiago à bord des Dreamliner de la RAM

590 supporters ont fait le voyage depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca vers Santiago pour assister à la finale historique de la Coupe du monde U20 opposant les Lionceaux de l’Atlas à l’Argentine. Grâce à la mobilisation exceptionnelle de Royal Air Maroc, qui a mis à leur disposition deux avions gros porteurs spécialement affrétés pour l’occasion, et aux efforts du ministère des Affaires étrangères pour résoudre les difficultés liées aux visas, ces passionnés vont pouvoir vivre pleinement ce moment unique aux côtés de l’équipe nationale.

Par La Rédaction
Le 19/10/2025 à 11h31

Malgré les difficultés initiales liées aux formalités de visa, les deux vols spéciaux organisés par la compagnie ont suscité un fort engouement auprès des supporters marocains. Au total, 590 personnes ont embarqué dans la nuit de samedi à dimanche à bord de deux Boeing 787, spécialement mobilisés pour assurer la liaison directe entre Casablanca et Santiago, capitale du Chili.

Le ministère des Affaires étrangères a joué un rôle déterminant en débloquant les problèmes de visa, permettant aux supporters de rejoindre Santiago dans les délais.

Parallèlement, Royal Air Maroc a mis en place une logistique exceptionnelle: mobilisation des avions et des équipages, obtention rapide des autorisations de survol et d’atterrissage au Chili, ainsi que des créneaux horaires à l’aéroport, sachant que RAM n’a jamais opéré sur cette ligne. Les avions resteront immobilisés à Santiago pendant 10 heures après le match pour permettre le retour des supporters. De plus, le personnel des agences a été mobilisé pendant le week-end, avec des ouvertures prolongées vendredi et samedi jusqu’à 22h00 pour faciliter l’achat des billets.

Rappelons que les billets pour ces vols sont proposés à un tarif fixe de 10.000 dirhams TTC aller-retour en classe économique et incluent un ticket d’entrée gratuit au stade pour assister à la finale.

Grâce à cette mobilisation remarquable, Royal Air Maroc offre aux supporters marocains l’opportunité de vivre une expérience unique et de soutenir leur équipe nationale lors d’une finale historique, tout en démontrant sa capacité à organiser des opérations complexes en un temps record.

