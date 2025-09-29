Economie

Air Arabia lance une nouvelle liaison directe entre Tanger et Rotterdam

Un appareil de la compagnie aérienne Air Arabia.

La compagnie low-cost Air Arabia étoffe son réseau international avec le lancement d’une nouvelle ligne directe reliant l’aéroport international Ibn Battouta de Tanger à l’aéroport de Rotterdam-La Haye.

Par La Rédaction
Le 29/09/2025 à 14h57

À compter du 28 octobre 2025, les passagers pourront voyager trois fois par semaine entre Tanger et Rotterdam, les mardis, vendredis et samedis, à bord de vols opérés par Airbus A320.

«Ce nouveau service s’inscrit dans la stratégie de renforcement des liaisons aériennes entre le Maroc et l’Europe, en réponse à une demande soutenue de la part des voyageurs marocains résidant aux Pays-Bas, des touristes européens et des acteurs économiques opérant entre les deux rives», souligne Air Arabia dans un communiqué.

Air Arabia assurera la liaison entre Tanger et Rotterdam selon le planning suivant:

Les billets pour la ligne Tanger–Rotterdam sont désormais disponibles via l’ensemble des canaux habituels: le site officiel de la compagnie (airarabia.com), l’application mobile, les centres d’appels Air Arabia, ainsi que les agences de voyages partenaires.

#Transport aérien#Air Arabia#Maroc

