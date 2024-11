Air Arabia annonce l’inauguration de sa nouvelle liaison directe entre Casablanca et Madrid

Cette nouvelle connexion entre Casablanca, cœur économique du Maroc, et Madrid, la vibrante capitale espagnole, promet de renforcer les échanges culturels et économiques entre les deux pays. Elle offre aux voyageurs une opportunité inédite de transiter aisément entre ces deux métropoles emblématiques, indique un communiqué du transporteur.

Madrid devient ainsi la troisième destination espagnole desservie par Air Arabia Maroc, après Barcelone et Malaga, consolidant l’offre de la compagnie sur le marché ibérique. Cette expansion s’inscrit dans la stratégie globale d’Air Arabia Maroc, qui dessert désormais plus de 70 destinations internationales et nationales depuis ses sept bases marocaines, facilitant ainsi les déplacements aériens pour une clientèle variée.

Les passagers bénéficieront du confort optimisé des Airbus A320 de la flotte Air Arabia, avec un espacement généreux entre les sièges. À bord, le «Sky Café» propose un menu varié de repas et de snacks à des prix compétitifs. De plus, les voyageurs peuvent adhérer au programme de fidélité «Air Rewards», leur permettant de cumuler des points sur chaque achat, échangeables contre des vols ou des services supplémentaires.

Les réservations pour Madrid sont d’ores et déjà ouvertes via le site officiel d’Air Arabia Maroc, les centres d’appels dédiés ou les agences de voyage partenaires. Pour une expérience de voyage optimisée, les passagers peuvent également profiter du service d’enregistrement en ligne, accessible sur le site internet ou l’application mobile de la compagnie.

Cette nouvelle liaison Casablanca-Madrid s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’expansion continue d’Air Arabia Maroc. Elle vise à renforcer les connexions entre le Maroc et l’Europe, tout en offrant aux voyageurs des options de transport pratiques, abordables et de haute qualité. Air Arabia confirme ainsi son engagement à faciliter les voyages et à contribuer au développement des échanges internationaux, tout en maintenant son excellence opérationnelle et son service client de premier plan.