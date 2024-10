Transport aérien: Air Arabia lance en décembre une ligne directe Fès-Bergame

Air Arabia Maroc poursuit l’expansion de son réseau avec l’inauguration d’une nouvelle liaison directe reliant Fès à Bergame, en Italie. Les vols seront opérés, à partir du 15 décembre prochain, à une fréquence de deux fois par semaine, offrant une réelle flexibilité pour les voyageurs d’affaires et les touristes.

Dans le détail, les vols au départ de l’aéroport Fès Saïss, et en partance pour Bergame, sont prévus tous les mercredi et dimanche, à 13H45 (heure locale), précise le communiqué. Quant aux vols retour, ils seront opérés les mêmes jours, à 17H30 (heure locale), depuis l’aéroport de Milan-Bergame.

«La liaison entre Fès et Milan-Bergame facilite les échanges culturels et économiques entre le Maroc et l’Italie, tout en permettant aux passagers de profiter de la beauté et de l’authenticité des deux pays», souligne Air Arabia dans son communiqué.