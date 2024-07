Air Arabia inaugure de nouvelles liaisons directes depuis Tanger et Tétouan vers l’Europe à partir de l’automne 2024

À partir du 28 octobre, la ligne Tanger-Girona sera lancée, reliant Tanger, connue pour son riche patrimoine culturel, à Girona, célèbre pour ses bâtiments médiévaux. Ensuite, le 30 octobre, la nouvelle ligne Tanger-Bordeaux permettra de voyager entre Tanger et Bordeaux, réputée pour son riche terroir et pour son architecture classique.

Enfin, dès le 29 octobre 2024, la ligne Tétouan-Lyon sera ouverte, connectant Tétouan, avec son architecture hispano-mauresque, à Lyon, renommée pour sa gastronomie et ses monuments historiques.

Avec ces nouvelles liaisons, Air Arabia continue d’élargir son réseau et offre aux passagers plus de possibilités de voyages en Europe. Découvrez Tanger, Girona, Bordeaux, Tétouan et Lyon grâce à ces vols directs.

Voici les détails des vols selon l’heure locale:

À partir du 28 Octobre 2024:

Vol Départ Heure Arrivée Heure Aéronef Jours 3O 573 Tanger 16:55 Girona 18:50 Airbus 320 Lundi 3O 574 Girona 19:40 Tanger 21:40 Airbus 320 Lundi 3O 573 Tanger 09:00 Girona 10:55 Airbus 320 Jeudi 3O 574 Girona 11:45 Tanger 13:45 Airbus 320 Jeudi

À partir du 29 octobre 2024:

Vol Départ Heure Arrivée Heure Aéronef Jours 3O 840 Tétouan 15:45 Lyon 18:05 Airbus 320 Mardi 3O 841 Lyon 18:55 Tétouan 21:20 Airbus 320 Lundi

À partir du 30 octobre 2024:

Vol Départ Heure Arrivée Heure Aéronef Jours 3O 871 Tanger 11:40 Bordeaux 13:40 Airbus 320 Mercredi 3O 872 Bordeaux 14:25 Tanger 16:25 Airbus 320 Mercredi 3O 871 Tanger 17:35 Bordeaux 19:35 Airbus 320 Samedi 3O 872 Bordeaux 20:25 Tanger 22:25 Airbus 320 Samedi