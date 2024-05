La ministre du Tourisme inaugure une nouvelle ligne d’Air Arabia Maroc entre Rabat et Bâle-Mulhouse

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, inaugurant une nouvelle ligne d'Air Arabia Maroc entre Rabat et Bâle-Mulhouse. (Y.Mennan/Le360)

«Avec l’ouverture de cette 5ème ligne avec l’Europe, Rabat devient de plus en plus une destination touristique importante et c’est pour cela que nous lui accordons un intérêt particulier dans notre feuille de route 2023-2026» a-t-elle affirmé.

La ministre a en outre estimé que l’aérien constitue «une importante composante de la feuille de route du tourisme et c’est la raison pour laquelle nous travaillons fortement sur ce volet avec l’ensemble des compagnies nationales et internationales, l’objectif étant d’atteindre les 17 millions de touristes à l’horizon 2026».

De son côté, Laila Mechbal, directrice générale d’Air Arabia Maroc, s’est félicitée du renforcement par sa compagnie de ses liaisons aériennes avec l’Europe à travers 14 vols à partir de Rabat. «Chaque semaine, il y a cinq vols vers Paris-Charles De Gaulle, trois vers Barcelone, deux vers Bâle-Mulhouse, deux vers Bruxelles et enfin, deux à destination d’Istanbul». Quant aux vols domestiques, Air Arabie, a-t-elle ajouté, portera à sept vols au lieu de quatre ses dessertes aériennes depuis Rabat et Agadir.

L’ambassadeur de Suisse à Rabat, Guillaume Scheurer a mis l’accent sur l’importance de la ligne Rabat Bâle-Mulhouse estimant qu’elle ne manquera pas de développer les relations touristiques et culturelles entre le Maroc et la Suisse. «Ce premier vol inaugural a transporté un groupe musical suisse venu au Maroc pour participer à Fès au festival de la musique sacrée», s’est réjoui le diplomate suisse.

Voici le détail des fréquences des vols depuis Rabat:

- Barcelone: 3 vols par semaine (Lundi, Mercredi, Vendredi)

- Paris: 5 vols par semaine (Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi, Dimanche)

- Bruxelles: 2 vols par semaine (Lundi, Vendredi)

- Basel Mulhouse: 2 vols par semaine (Mardi, Samedi)

- Istanbul : 2 vols par semaine (Jeudi, Dimanche