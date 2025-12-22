Les aéroports du Maroc battent des records d’affluence à l’occasion de la CAN 2025

À l’heure où la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) bat son plein, les aéroports du Royaume connaissent une affluence historique, selon les chiffres communiqués par l’Office national des aéroports (ONDA), relayés par le quotidien L’Économiste dans son édition du mardi 23 décembre. Entre le 8 et le 18 décembre 2025, les six aéroports des villes accueillant la compétition ont enregistré près de 870.000 passagers, soit une augmentation de 10,7% par rapport à la même période en 2024, avec plus de 7.300 mouvements aériens, en hausse de 13%. La journée du 18 décembre a marqué un record absolu, illustrant l’ampleur de l’événement. L’aéroport Casablanca Mohammed V, hub stratégique du Royaume, s’est imposé comme le principal point d’entrée, avec 292.221 passagers, représentant 33,7% du trafic total. Il est suivi par Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès, tous en nette progression.

Cette performance, souligne l’ONDA, «repose sur une coordination minutieuse et une fluidité des arrivées rendue possible grâce à l’engagement constant de ses équipes et à la mobilisation des autorités publiques». Le ministère de l’Intérieur, la DGSN, la Gendarmerie Royale, la Direction générale des douanes et impôts indirects, le ministère du Transport et de la Logistique, ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne aéroportuaire, ont travaillé de concert pour assurer le bon déroulement des arrivées, des contrôles et des formalités.

«Mais l’accueil des voyageurs ne se limite pas à la logistique», explique L’Économiste. Dès la descente de l’avion, les passagers sont plongés dans l’atmosphère festive de la CAN. Des arches monumentales, des trophées géants et des bus aux couleurs de la compétition transforment les terminaux en véritables scènes d’animation. Les panneaux lumineux rouges, couleur emblématique de l’événement, ponctuent le parcours des voyageurs, tandis que le salon VIP, entièrement décoré aux codes visuels de la compétition, reçoit les délégations officielles. À l’extérieur, une réplique géante du trophée devient un lieu incontournable pour les photos. Des enfants jouent avec des ballons dorés et des points d’information multilingues, en arabe, en français et en anglais, distribuent guides et QR codes localisant les bureaux de change à proximité.

Casablanca, en particulier, se distingue par son immersion totale. L’aéroport Mohammed V devient l’une des premières scènes de la CAN, avec ses panneaux géants, ses drapeaux des nations participantes et ses messages multilingues. À l’intérieur, tous les espaces, des halls aux restaurants en passant par les bureaux de change, sont habillés aux couleurs de la compétition. Les voyageurs y croisent des ballons géants reproduisant «Itri», le ballon officiel, et un tunnel lumineux affichant le slogan «Terre de football». Des jeunes en tenue dédiée orientent les passagers et facilitent leurs déplacements. Des fan zones permettent de suivre les matchs en direct, offrant ainsi une expérience unique dès l’arrivée.

«Ces initiatives s’inscrivent dans la campagne nationale Welcome Football, Welcome Fans, menée conjointement par le Comité d’organisation local et la Confédération africaine de football (CAF), et relayée à travers un spot institutionnel diffusé à l’échelle du pays », note L’Économiste. L’offre de restauration a également été repensée pour améliorer le confort et la diversité des services. À Casablanca, l’ouverture récente d’un McDonald’s complète l’offre, tandis qu’à Marrakech, Bacha Coffee apporte une touche locale haut de gamme. Le food court de l’aéroport Mohammed V a été réaménagé pour faciliter la circulation et transformer l’attente en moment agréable, avec un panel d’options allant des fast-foods aux concepts raffinés et aux spécialités locales.

Parallèlement, la DGSN, en coordination avec l’ONDA, travaille à la facilitation du transit aux frontières grâce au déploiement progressif des portiques électroniques (E-GATE), dont le site pilote est lancé à Marrakech-Menara avant d’être étendu aux autres aéroports. Ces dispositifs s’accompagnent du lancement du projet «Master Plan 2030», visant à moderniser les infrastructures existantes et à développer de nouveaux axes aéroportuaires régionaux, contribuant ainsi à faire du Royaume un hub aérien moderne et performant pour la région.