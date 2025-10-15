Province d’Al Haouz: le barrage Aït Ziat bientôt opérationnel

Le chantier du barrage Aït Ziat, situé dans la province d’Al Haouz, avance à grands pas. Selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau, le taux d’avancement des travaux a atteint près de 96%, pour une capacité de stockage estimée à 186 millions de mètres cubes. Ce projet, inscrit dans le cadre des orientations royales, vise à renforcer la sécurité hydrique et à développer les infrastructures hydrauliques de la région.

Le ministère indique que les travaux du barrage ont connu une cadence d’exécution soutenue, permettant de réduire la durée globale du chantier de plus de vingt mois. «Cette accélération témoigne des efforts déployés pour concrétiser les objectifs fixés dans les meilleurs délais», précise la même source. Le barrage devrait accueillir ses premières retenues d’eau dès décembre 2025, marquant ainsi une étape cruciale dans la mise en service de cet ouvrage stratégique.

Les travaux de construction du barrage Aït Ziat, dans la province d’Al Haouz, en sont à un taux de réalisation de 96%. . DR

Actuellement, les équipes s’attèlent aux dernières étapes de la mise en place des remblais du barrage principal, ainsi qu’aux travaux de revêtement et de bétonnage des prises d’eau destinées à l’alimentation en eau potable et à l’irrigation, sans oublier le dispositif de vidange de fond.

Le chantier se concentre également sur l’installation des équipements électromécaniques indispensables à l’exploitation du barrage, et sur l’aménagement de la retenue d’eau, incluant le déplacement des lignes électriques et la reconstruction de plusieurs infrastructures publiques situées dans la zone concernée.

Lire aussi : Province de Taounate: le barrage Sidi Abbou bientôt achevé, 97% des travaux réalisés

Le barrage Aït Ziat est un barrage en terre culminant à 71 mètres de hauteur, avec une retenue couvrant près de 992 hectares et un bassin versant d’environ 522 km². Ces chiffres illustrent la dimension stratégique et l’importance hydrique de ce projet pour la région d’Al Haouz.

Outre sa vocation hydraulique, le barrage Aït Ziat a une forte portée socio-économique. Il contribuera à l’approvisionnement en eau potable des populations locales, à l’irrigation des terres agricoles, mais aussi à la création d’emplois pour la main-d’œuvre locale. Le projet permettra également de désenclaver plusieurs villages grâce à la construction de nouvelles voies d’accès, tout en favorisant le développement du tourisme écologique. Tandis que le lac du barrage constituera à terme un véritable atout pour l’attractivité touristique de la région.