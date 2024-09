Province de Taounate: les travaux de construction du barrage Sidi Abbou avancent à un rythme soutenu

Les travaux du barrage Sidi Abbou, situé sur l’oued Leben à Aïn Maâtouf, près de Tissa au sud-est de la province de Taounate, sont sur le point d’être achevés. Ce projet stratégique lancé à la fin de l’année 2021 est en train de vivre ses dernières retouches. Les premières eaux devraient être retenues d’ici 2025.

Le barrage Sidi Abbou, l’un des plus grands du bassin de Sebou, a pour mission d’irriguer près de 5.000 hectares en aval, de protéger les zones environnantes contre les inondations et d’approvisionner en eau potable les villages voisins. Le projet s’inscrit dans le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation et prévoit également la production d’énergie hydroélectrique. En plus des avantages écologiques et économiques, le chantier a généré environ 1,5 million de journées de travail, favorisant l’emploi local et améliorant les conditions de vie des habitants. Il est également vu comme un levier potentiel pour le développement du tourisme écologique dans la région.

Le taux d’avancement des travaux de cet ouvrage hydraulique a atteint 78%. «Grâce à l’implication de compétences et d’entreprises marocaines à 100%, nous avons réussi à réduire la durée des travaux d’environ 12 mois. On espère finaliser le barrage pour début août 2025, au lieu d’août 2026 comme prévu initialement», déclare Zakaria Nyar, en charge du projet.

Le barrage Sidi Abbou se divise en deux parties essentielles: le barrage principal, en béton compacté, fait 72 mètres de haut et 148 mètres de long avec un volume total de 240.000 mètres cubes de béton, et un second barrage de contournement, mesurant plus d’un kilomètre de long et 41 mètres de haut, avec un volume de remblais de 2 millions de mètres cubes, permettant de contenir l’eau sur la rive gauche du barrage.

Les derniers travaux concernent l’injection, l’installation des équipements hydromécaniques, la construction des prises d’eau ainsi que d’autres infrastructures annexes. «Tous ces travaux sont surveillés de près par des ingénieurs et techniciens marocains sous la supervision du ministère de l’Équipement et de l’Eau», précise notre interlocuteur.

Avec ses 833 hectares de superficie s’étendant de Taounate à Taza, ce projet d’envergure pourra stocker jusqu’à 200 millions de mètres cubes d’eau. Financée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, cette infrastructure a coûté environ 1,24 milliard de dirhams. L’objectif est de mobiliser les ressources en eau pour irriguer 5.000 hectares de terres agricoles situées en aval du barrage, augmenter la production d’énergie hydroélectrique, et protéger la région contre les inondations.

Ce barrage s’inscrit dans le schéma directeur d’aménagement des ressources en eau du bassin de Sebou. Il augmentera la capacité de stockage du bassin et contribuera à une meilleure adaptation au changement climatique en assurant une gestion optimale des besoins en eau. En prime, il devrait permettre de réduire les pertes d’eau du Sebou vers la mer.