Tanger: les pluies habillent les abords du barrage Boukhalef d’un manteau vert spectaculaire

La terre a enfin retrouvé sa couleur. Aux abords du barrage collinaire Boukhalef 2, situé dans la zone khandagour à l’ouest de Tanger, le paysage a progressivement changé de visage à la faveur des récentes pluies hivernales. Longtemps affectée par la sécheresse, la zone s’est peu à peu recouverte d’un tapis vert ponctué de fleurs sauvages, marquant le retour visible de la végétation.

Ce renouveau naturel n’a pas tardé à attirer les habitants de la région. Très rapidement, familles, jeunes et promeneurs ont commencé à fréquenter les lieux, séduits par le calme et la fraîcheur retrouvés. Bordées d’arbres en fleurs, les rives du barrage offrent un cadre naturel propice aux sorties en plein air et aux moments de détente, à l’écart de l’agitation urbaine.

Dans le même élan, le lac du barrage a lui aussi bénéficié de ces conditions climatiques favorables. Son niveau s’est nettement amélioré après des précipitations abondantes, peu habituelles pour la région, renforçant ainsi l’attrait du site. Le dimanche 11 janvier, une affluence notable a été observée, faisant du barrage un point de rencontre spontané pour des citoyens en quête de répit et de contemplation.

Ce retour saisissant du vert a ravivé, chez de nombreux visiteurs, des images d’un passé que l’on croyait révolu. Le barrage Boukhalef 2, marqué ces dernières années par des périodes de sécheresse, renoue aujourd’hui avec des paysages que beaucoup décrivent comme «enchanteurs», tant les prairies fleuries et les couleurs printanières avaient disparu depuis longtemps.

Des habitués du site soulignent que «le bienfait des pluies abondantes s’est clairement manifesté, recouvrant la terre d’un manteau vert réjouissant pour les yeux». Ils ajoutent que ces précipitations ont également contribué à soulager les difficultés rencontrées par les éleveurs et propriétaires de bétail de la région, en améliorant les pâturages.

Par ailleurs, cet élan printanier autour du barrage attire non seulement les promeneurs locaux, mais aussi des visiteurs venus en famille ou en groupe. Selon les habitants, cette fréquentation accrue a permis de relancer l’activité des cafés et petits commerces avoisinants, illustrant l’impact positif de cette renaissance naturelle sur la vie locale. Ils soulignent que l’eau, source de toute vitalité, a le pouvoir de transformer et de régénérer la nature, donnant un nouveau souffle aux paysages alentours.

الأمطار تعيد البساط الأخضر إلى جنبات بحيرة سد بوخالف بطنجة