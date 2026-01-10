Société

CAN 2025: scènes de liesse à Tanger après la qualification des Lions de l’Atlas

Une atmosphère de joie intense a envahi les places et les grandes artères de Tanger.

Par Said Kadry
Le 10/01/2026 à 09h14

VidéoUne atmosphère de joie intense a envahi les places et les grandes artères de Tanger dans la soirée de ce vendredi, suite à la qualification de l’équipe nationale marocaine pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025.

Malgré les fortes pluies, citoyens, supporters et visiteurs ont célébré sans retenue la victoire convaincante des Lions de l’Atlas face au Cameroun (2-0), en quart de finale de la compétition. La corniche de Tanger s’est transformée en véritable théâtre de festivités, vibrant jusqu’aux premières heures du matin au rythme des chants, des klaxons et des drapeaux nationaux brandis fièrement.

Le succès net et maîtrisé du Maroc, salué comme l’une de ses meilleures prestations depuis le début du tournoi, a suscité un enthousiasme débordant. Dès le coup de sifflet final, les supporters, qui avaient suivi la rencontre avec ferveur dans les cafés, ont afflué vers la corniche et les principales places de la ville pour partager leur joie.

Des centaines de Tangérois sont ainsi descendus dans la rue, scandant des chants de soutien à l’équipe nationale et exprimant leur fierté devant la performance solide et inspirée des hommes de Walid Regragui, plus que jamais porteurs des espoirs de tout un pays dans cette CAN disputée à domicile.

