CAN 2025: la victoire des Lions de l’Atlas contre le Cameroun embrase Rabat

La victoire du Maroc face au Cameroun (2-0), vendredi soir en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, a déclenché une vague de joie intense à Rabat. Des milliers de supporters sont descendus dans les principales artères de la capitale pour célébrer une qualification méritée des Lions de l’Atlas pour les demi-finales.

Dès le coup d’envoi, l’ambiance était électrique dans la fan zone de l’OLM Souissi. Drapés de rouge et de vert, les supporters marocains ont donné de la voix, scandant des chants de soutien à chaque offensive menée par les hommes de Walid Regragui. Cette ferveur a trouvé sa récompense en première période lorsque Brahim Díaz a ouvert le score d’une réalisation pleine de sang-froid, libérant tout un public acquis aux couleurs nationales.

Au retour des vestiaires, le Cameroun a tenté de réagir en multipliant les assauts, sans toutefois parvenir à faire plier la défense marocaine, solide et disciplinée. Portés par un soutien populaire constant, les Lions de l’Atlas ont au contraire imposé leur domination. Ismaël Saibari a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le deuxième but, synonyme de qualification et de soulagement collectif.

Dans les fan zones comme dans les rues de Rabat et de Salé, l’euphorie était totale. Chants, danses et embrassades ont rythmé la nuit, tandis que les klaxons résonnaient jusqu’aux places les plus emblématiques des deux villes. Une liesse populaire à la hauteur de l’exploit réalisé.

Avec cette victoire, Walid Regragui et ses joueurs ont offert bien plus qu’une qualification sportive. Ils ont rassemblé et fait vibrer tout un peuple, des tribunes du stade Moulay Abdellah jusqu’aux confins du Royaume, de Tanger à Lagouira.