Comment Agadir a célébré la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la CAN 2025

Agadir célèbre la qualification des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la CAN 2025.

À peine le coup de sifflet final retenti que la ville d’Agadir s’est transformée en une immense scène de liesse. Dans les grandes artères de la capitale du Souss, les voitures ont envahi la chaussée, drapeaux marocains à la main, klaxons hurlants et chants patriotiques résonnant jusque tard dans la nuit. Il est minuit passé, mais les rues sont pleines, animées par une foule émue, fière et visiblement heureuse après la victoire des Lions de l’Atlas face au Cameroun (2-0), synonyme de qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Sur l’avenue Mohammed V comme sur le front de mer, familles, jeunes et moins jeunes célèbrent ensemble. Certains montent sur les toits des voitures, d’autres brandissent des portraits des joueurs ou scandent inlassablement «Dima Maghrib». La victoire, portée par les buts d’Ibrahim Diaz et d’Ismaïl Saibari, a ravivé un rêve longtemps attendu.

Parmi les supporters, Haitam, originaire d’Agadir, peine à contenir son émotion: «Je suis très heureux du niveau atteint par l’équipe nationale. Depuis 1976, nous rêvons de cette Coupe d’Afrique. Jusqu’à aujourd’hui, nous espérons atteindre la finale et ramener le trophée aux Marocains. Dima Maghrib, vive le Maroc et vive le Roi», lance-t-il.

Même enthousiasme chez Mohamed, venu d’Oulad Berhil, qui espère voir cette dynamique se poursuivre: «C’était un match excellent. On souhaite revoir le même niveau en demi-finale et surtout que la Coupe d’Afrique reste au Maroc. Dima Maghrib.» À quelques mètres, Mohamed Amine, un supporter de Sidi Bibi, poursuit: «Je remercie les joueurs et le sélectionneur pour la combativité qu’ils ont montrée. L’ambiance était incroyable. Ce match est le début des prochains succès, inchallah. Nous avons brisé la malédiction et la suite sera victorieuse.»

Dans la foule, Marzouki, supporter venu de Chtouka, attribue la victoire à l’unité et à la foi: «Dieu merci pour cette victoire. Les joueurs ont montré une grande combativité. Le mérite revient à Dieu d’abord, puis à Walid Regragui. Dima Maghrib, Dieu, la Patrie, le Roi.»

La fête dépasse même les frontières. Rami, supporter égyptien présent à Agadir, adresse ses félicitations aux Lions de l’Atlas: «Je félicite le peuple marocain pour cette victoire, une joie attendue depuis des années. J’espère toujours voir le peuple marocain heureux, de victoire en victoire. Pourquoi pas une finale 100% arabe entre le Maroc et l’Égypte?»

À Agadir, comme dans plusieurs autres villes du Royaume, la nuit promet d’être longue. Une nuit de célébration, d’espoir et de rêves partagés autour d’un même objectif: voir les Lions de l’Atlas aller jusqu’au bout et inscrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain.