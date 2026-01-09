CAN 2025: Oujda en liesse après la victoire éclatante des Lions de l’Atlas face au Cameroun

La ville d’Oujda a vibré, ce vendredi soir 9 janvier 2026, au rythme d’une joie collective intense après la victoire éclatante et incontestable de la sélection marocaine face au Cameroun (2-0), en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Un succès retentissant qui a confirmé la maturité tactique, la solidité mentale et la force collective des Lions de l’Atlas, déclenchant une vague d’euphorie parmi les supporters.

Pendant le match, dans les cafés bondés de la capitale de l’Oriental, la tension était à son paroxysme. Mais dès le second but, une œuvre d’Ismaël Saibari, c’était l’explosion de joie. Au coup de sifflet final, les rues d’Oujda se sont transformées en véritable théâtre de célébrations populaires. Des milliers de citoyens, drapeaux nationaux à la main, ont envahi les artères de la ville en scandant des chants patriotiques, exprimant avec fierté et émotion leur attachement à une équipe nationale héroïque. Les klaxons, les youyous et les acclamations ont ponctué une soirée inoubliable, symbole d’une communion totale entre le peuple et son équipe.

Cette joie débordante trouve sa source dans la qualité exceptionnelle de la prestation marocaine. Face à une sélection camerounaise réputée pour son expérience et son palmarès continental, le Maroc a livré sa meilleure performance du tournoi. Maîtrise tactique, rigueur défensive, intensité dans le pressing et efficacité offensive: tous les ingrédients étaient réunis pour une victoire pleinement méritée. Les deux buts inscrits, fruits d’un jeu collectif fluide et d’une parfaite harmonie entre les lignes, ont illustré le sérieux du travail accompli par le staff technique et l’engagement sans faille des joueurs.

Les habitants d’Oujda n’ont pas manqué de saluer la combativité et la discipline des Lions de l’Atlas, estimant que ce succès dépasse le simple cadre sportif. Il incarne une victoire morale et symbolique face à un géant du football africain, et confirme la place de plus en plus affirmée du Maroc sur la scène continentale et internationale. Pour beaucoup, cette performance est le reflet d’une vision footballistique claire, fondée sur l’investissement durable dans la formation, les infrastructures et la professionnalisation du football national. Au micro de Le360, ce supporter oujdi n’a pas manqué de souligner que «derrière ce projet national, il y a un roi Mohammed VI qui fait du sport un levier de développement économique comme social. Avec un succès désormais mondial».

Les célébrations ont également été l’occasion d’adresser des messages de soutien et d’encouragement aux joueurs et à l’encadrement technique, appelés à poursuivre cette dynamique victorieuse. À Oujda, comme dans l’ensemble du Royaume, l’espoir grandit et la confiance s’installe à l’approche des demi-finales. Plus que jamais, le rêve africain semble à portée de main. Et si le chemin reste exigeant, les Lions de l’Atlas ont prouvé qu’ils possèdent les armes, le caractère et le soutien populaire nécessaires pour continuer à écrire l’histoire et faire vibrer tout un peuple qui, comme l’a bien résumé un jeune supporter oujdi, «veut la Coupe d’Afrique».