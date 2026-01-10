CAN 2025: les Lions de l’Atlas demi-finalistes, Fès en fête

À Fès, les supporters célèbrent la qualification du Maroc en demi finale de la Can 2025. (Y.Jaoual/Le360)

À peine le coup de sifflet final retenti que Fès a changé de visage. Comme un seul homme, les habitants sont sortis dans les rues pour partager leur joie, portés par l’émotion d’une qualification en demi-finale jugée amplement méritée. Ce succès du sélectionneur Walid Regragui et des Lions de l’Atlas a immédiatement déclenché une vague d’enthousiasme, traduisant l’attachement profond des Marocains à leur équipe nationale dans ce moment décisif de la compétition continentale.

Les principaux axes de la ville ont été pris d’assaut par des foules tels que l’avenue Hassan II et l’avenue des Forces Armées Royales. Là-bas, les klaxons, les youyous et les chants patriotiques ont résonné jusque tard dans la nuit. Dans ces scènes de joie collective, les drapeaux nationaux brandis et les visages peints en rouge et vert ont donné à la ville des allures de grande fête populaire.

Dans des déclarations recueillies par Le360, plusieurs supporters ont exprimé leur immense satisfaction après ce succès net face au Cameroun. «Cette victoire est totalement méritée, l’équipe a été solide du début à la fin», déclare un supporter croisé sur l’avenue Hassan II. «Les joueurs ont montré une grande discipline tactique et une vraie efficacité offensive», ajoute-t-il, confiant. «Marquer deux buts sans en encaisser face à une équipe comme le Cameroun prouve le niveau atteint par notre sélection», confirme un autre supporter.

Au-delà de l’euphorie du moment, l’espoir d’un sacre continental anime désormais les discussions. «Cette qualification en demi-finale reflète tout le travail fourni par l’entraineur et les joueurs», déclare un jeune. «Nous croyons vraiment en une deuxième Coupe d’Afrique pour le Maroc», ajoute-t-il.

Un sentiment largement partagé parmi les foules fassies, convaincues que cette génération peut aller au bout. «L’équipe progresse match après match, et elle a tout pour offrir au peuple marocain un nouveau titre africain», concluent-ils ensemble.