À Tanger, le lac Rahrah renaît après les récentes pluies

أمطار الشتاء تعيد الحياة إلى بحيرة «الرهراه» بطنجة وتنعش متنفسها البيئي

Les récentes pluies à Tanger ont redonné vie au lac Rahrah. (S.Kadry/Le360.)

Par Said Kadry
Le 07/01/2026 à 13h09

VidéoAprès plusieurs mois de sécheresse, le célèbre lac de Rahrah à Tanger a retrouvé tout son éclat grâce aux récentes pluies. La montée significative du niveau de l’eau a redonné vie à cet espace écologique, récemment réhabilité par les autorités régionales, et très fréquenté par les habitants des quartiers avoisinants.

Le lac de Rahrah, situé au cœur de Tanger, a connu ces derniers jours une véritable renaissance. Les fortes pluies enregistrées dans la région ont permis de remplir entièrement ce plan d’eau, mettant fin à une longue période de stress hydrique qui avait fragilisé cet écosystème urbain.

S’étendant sur une superficie de plus de quatre hectares, le lac a bénéficié d’un afflux important d’eaux pluviales, lui permettant de retrouver son niveau optimal. Une transformation rapidement perceptible, qui a redonné à ce site son attrait naturel et en a fait, une nouvelle fois, un lieu privilégié pour les promeneurs, les sportifs et les familles des quartiers de Mesnana, Rahrah et des environs.

Cette reprise hydrique a également ravivé la dynamique d’un espace récemment réaménagé par la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Les travaux de réhabilitation ont porté sur la consolidation des berges, l’aménagement des allées et la mise en place d’équipements adaptés aux visiteurs, notamment aux enfants, très nombreux à fréquenter le site, surtout en fin de journée.

أمطار الشتاء تعيد الحياة إلى بحيرة «الرهراه» بطنجة وتنعش متنفسها البيئي

Les récentes précipitations à Tanger ont redonné vie au lac Rahrah. (S.Kadry/Le360).

Pour rappel, le programme de réhabilitation du lac de Rahrah a été lancé en juin 2023 dans le cadre d’un projet doté d’une enveloppe budgétaire dépassant 9,4 millions de dirhams. L’objectif était double: préserver cet héritage écologique longtemps négligé et le valoriser en tant que pôle de loisirs urbain, conciliant respect de l’environnement et infrastructures modernes.

