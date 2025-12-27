Tanger se dote de nouvelles toilettes publiques intelligentes accessibles pour un dirham

De nouvelles toilettes publiques, intelligentes et classiques, ont officiellement vu le jour dans plusieurs rues et places de Tanger. Ces installations, accessibles au prix symbolique d’un dirham, ont été déployées dans des zones névralgiques de la ville afin de répondre à un besoin longtemps exprimé par les habitants et les visiteurs.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs chantiers urbains supervisés par la wilaya de Tanger et la société Tanja Mobilité. Approuvé il y a quelques semaines, il a été salué aussi bien par les responsables locaux que par les citoyens de la ville du détroit, notamment en raison de la rareté des sanitaires publics dans la ville.

Au total, 14 unités de toilettes, intelligentes et classiques, sont prévues dans cette première phase. Certaines sont entièrement automatisées et dotées de systèmes d’auto-nettoyage, tandis que d’autres fonctionnent de manière manuelle, tout en respectant les standards modernes.

Les toilettes intelligentes ont été installées dans plusieurs zones clés, notamment au niveau de la corniche Merkala, où deux unités ont été mises en place, ainsi qu’à l’entrée du port de Tanger Ville, à Bab Al Marsa et sur l’avenue Mohammed V. Quatre autres unités ont également été réparties le long de la corniche Malabata et dans la zone de Villa Harris.

Quant aux toilettes classiques, elles ont été implantées sur la place des Nations, en face de la Cour d’appel, au parking de la Kasbah, dans la forêt Rmilat, devant le parking de la place de la Ligue arabe, ainsi qu’à proximité de l’église.

Youssef Mehdi, habitant de Tanger, salue une initiative qui répond à un besoin concret du quotidien: «Ce projet facilite vraiment la vie des citoyens. J’ai trouvé les installations propres et bien entretenues, surtout dans une rue aussi fréquentée. Franchement, ce sont des services utiles, nécessaires et un bon modèle à généraliser.»

المراحيض الذكية الجديدة بطنجة

Dans une déclaration au média Le360, Camelia Gharnati, ingénieure responsable au sein de Tanja Mobilité, a précisé que «ces nouvelles toilettes ont été conçues comme des équipements publics accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite», grâce à des aménagements adaptés.

Elle a également souligné que «les toilettes intelligentes sont nettoyées automatiquement après chaque utilisation, tout en bénéficiant d’une maintenance régulière afin de garantir des conditions d’hygiène optimales». Ces équipements sont, par ailleurs, dotés de capteurs de mouvement, d’un éclairage LED, de systèmes de ventilation, de détection d’incendie, ainsi que de caméras de surveillance extérieure, assurant à la fois sécurité et durabilité.

À terme, le nombre de toilettes publiques à Tanger devrait dépasser les 30 unités dans les prochaines années, notamment en prévision de la Coupe du monde 2030, que le Maroc accueillera conjointement avec l’Espagne et le Portugal.