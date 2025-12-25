Société

À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble

La cathédrale catholique du quartier Iberia, à Tanger, lors de la messe de minuit. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 25/12/2025 à 16h27

VidéoLa ville de Tanger a vécu, dans la nuit du mercredi 24 décembre, au rythme des célébrations de Noël. À l’occasion de la fête chrétienne, les églises de la ville ont accueilli les fidèles pour la traditionnelle messe de minuit, dans une atmosphère empreinte de spiritualité, de recueillement et de vivre-ensemble.

La cathédrale catholique du quartier Iberia, à Tanger, a abrité mercredi soir la traditionnelle messe de minuit marquant la célébration de Noël, commémorant la naissance du Christ.

Parallèlement, des offices religieux similaires ont été organisés dans plusieurs grandes églises de la ville, notamment dans la médina, où les chrétiens résidant à Tanger se sont rassemblés pour participer à ces rites à travers des prières collectives et des chants liturgiques propres à la fête de Noël.

À l’église catholique d’Iberia, la célébration s’est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et chaleureuse. Dès l’entrée, un grand sapin de Noël, richement décoré et illuminé de guirlandes scintillantes, accueillait les fidèles, renforçant l’atmosphère festive de cette nuit. La salle, entièrement remplie, témoignait de l’affluence des participants, venus du Maroc et de l’étranger.

La messe a débuté par l’entrée solennelle des religieux, vêtus de blanc, avançant lentement dans la nef sous les chants de la chorale. Les voix harmonieuses entonnant les cantiques de Noël ont résonné dans l’église pendant près de deux heures, plongeant l’assistance dans un profond moment de recueillement.

Lire aussi : La messe de Noël célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat sous le signe de la paix

Cette célébration, empreinte de ferveur et de sérénité, a une nouvelle fois illustré le modèle de coexistence religieuse qui caractérise la société marocaine, fondée sur le respect mutuel, la tolérance et le vivre-ensemble entre les différentes confessions.



