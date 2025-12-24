5 idées à piocher dans les tendances 2025 pour décorer sa table des fêtes

Une table gourmande

Cette année, l’équilibre se trouve dans l’assiette, mais aussi dans la déco avec pour stars des tendances 2025, les fruits et légumes. À empiler en pyramide, à disposer dans des coupes ou en chemin de table… on cultive l’harmonie des couleurs et des formes à l’image de l’étalage d’un maraîcher au marché. Noix, oranges, choux, grenades… on joue avec les formes, les couleurs en y associant une jolie vaisselle et en harmonisant les couleurs et les matières.

Une couleur: le bordeaux

Exit la couleur rouge traditionnellement associée aux fêtes de Noël, dans les dressings comme pour les arts de la table, la couleur de l’année est le bordeaux, aussi appelé lie-de-vin ou burgundy. Une couleur idéale pour réchauffer l’ambiance et apporter de l’élégance à une table.

Lire aussi : Les 14 règles d’or à respecter pour réussir une belle table des fêtes

Le style scandinave

Comme chaque année, la nature s’invite avec élégance sur les tables des fêtes et s’intègre parfaitement à l’épure et l’élégance du style scandinave. En guise de décoration, on opte ainsi pour des branches de sapin, des pommes de pin, des rondelles de bois en guise de dessous de plats… autant d’éléments piochés en pleine nature qui se marient à merveille avec une vaisselle et des textiles aux tons clairs et sobres.

Les nœuds à l’honneur

Au cœur de l’une des principales tendances de l’année en matière de décoration: les nœuds. Naguère utilisés uniquement pour enrubanner les paquets cadeaux, les nœuds décorent cette année les pieds des verres ou encore ceux des chandeliers, et font aussi office de ronds de serviette.

L’accessoire ultime: le chandelier

En cette fin d’année, les chandeliers représentent la pièce maîtresse de la table des fêtes, au centre de laquelle ils trônent. La lumière diffusée de toute leur hauteur apporte à la table un éclairage théâtral et diffuse une ambiance intime. On n’hésite pas à jouer l’accumulation et à les disposer en quantité au centre de la table.