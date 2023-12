La messe de Noël célébrée à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat sous le signe de la paix

«Nous célébrons Noël dans un monde agité par les violences, les conflits et les guerres», a souligné l’archevêque à l’intérieur d’une cathédrale remplie de fidèles, parmi lesquels de nombreux touristes de passage au Maroc à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Au début de la cérémonie, le cardinal Cristóbal López Romero, après avoir salué l’assemblée, a invité cette dernière, au rythme des chants d’une chorale et de la musique d’orgue, à prêcher avec lui la nécessité que «s’installent la paix et la cohabitation en Palestine, en Syrie, en Ukraine, en Arménie et au Soudan».

Un moment important de la messe a été lors de la présentation du pain, du vin et de l’eau, ainsi que l’offrande suivie par l’aumône des fidèles.

Lire aussi : Noël: en prière, les chrétiens subsahariens du Maroc se sentent comme chez eux

Interrogé par Le360, l’archevêque de Rabat a mis en relief les valeurs du Royaume du Maroc, où cohabitent pacifiquement les trois religions monothéistes. «Le Maroc a toujours été une terre de paix, de tolérance et de coexistence», a-t-il déclaré.

Avant Rabat, le cardinal Cristóbal López Romero a animé la messe du réveillon de Noël à l’église Notre-Dame-de-Lourdes de Casablanca, à l’image de plusieurs autres paroisses à travers le Maroc où les fidèles ont célébré la naissance de Jésus-Christ.