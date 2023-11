Nabil Ayouch: «Je ne fais pas des films pour plaire à l’Occident»

Nabil Ayouch, réalisateur et producteur.

Nabil Ayouch est le producteur du film «Le bleu du Caftan», réalisé par son épouse, la Tangéroise Maryam Touzani. Et c’est dans la ville du Détroit que, samedi 4 novembre lors du 23ème Festival national du film (FNF), que le long métrage a été doublement primé, recevant le prix de la Meilleure interprétation masculine pour l’acteur palestinien Saleh Bekri et le prix du montage.

«C’est un film qui attise les passions. Peu importe s’il y a des détracteurs, s’il y a des personnes qui n’apprécient pas», a résumé Nabil Ayouch dans une déclaration pour Le360.

Le réalisateur, qui dit prôner et défendre un cinéma réaliste, s’est dit heureux et satisfait des discussions enflammées qui ont suivi la projection qui a eu lieu la veille de la cérémonie de remise des prix du FNF 2023. «Il y a des gens qui sont d’accord, d’autres non, mais ce n’est pas grave», a-t-il souligné.

Lire aussi : Le 23ème Festival national du film de Tanger rend hommage à Fatema Loukili, Abdelkader Lagtâa et Latif Lahlou

Notre interlocuteur a également tenu à contredire tous ceux qui l’accusent de produire des films pour plaire à l’Occident. «Si certains sont choqués, c’est leur problème. Je suis là pour faire des films avec cœur et sincérité», a-t-il tranché.