RAM transporteur officiel du Festival du marché des arts du spectacle africain d’Abidjan

«Jeunesse, innovation et entrepreneuriat: des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain», tel est le thème retenu pour la 13ème édition du Festival du marché des arts du spectacle africain (MASA), événement culturel à portée internationale qui s’ouvre ce samedi à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

À cette occasion, Royal Air Maroc (RAM) a organisé, le vendredi 12 avril, un dîner de gala dans la capitale économique ivoirienne, en présence notamment de la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, de représentants de l’ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire et de personnalités ivoiriennes et marocaines de divers horizons.

Intervenant à cette occasion, Mohamed Babou, représentant régional de RAM en Côte d’Ivoire, a mis l’accent sur le partenariat liant depuis de nombreuses années la compagnie à cette manifestation culturelle, précisant que «la collaboration avec le MASA va au-delà d’un simple sponsoring: elle symbolise la philosophie de RAM en tant que compagnie profondément africaine».

Mohamed Babou a aussi souligné que comme le MASA, la RAM entend aussi contribuer à promouvoir à l’international la richesse culturelle du continent et ses talents qui sont de plus en plus reconnus à travers le monde. «Nous nous investissons aux côtés des manifestations culturelles africaines dans différents domaines, en soutenant de grands événements continentaux tels que le Festival du cinéma africain de Ouagadougou, les Biennales de Dakar et de Lagos, la Biennale de la photographie de Bamako, ou encore le prestigieux Festival international du film de Marrakech», a-t-il rappelé.

De son côté, Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, a mis en avant l’excellence des relations unissant le Maroc et la Côte d’Ivoire. Elle a aussi salué le partenariat entre RAM et le MASA, affirmant que cette collaboration contribue à la pérennisation et à la promotion de ce festival, ainsi qu’à l’encouragement des jeunes talents africains.

Biennale culturelle d’envergure internationale, le MASA représente un cadre de rencontres, de diffusion, de développement et de professionnalisation des arts du spectacle. Le Rwanda est le pays invité d’honneur de cette 13ème édition du festival, alors que la République de Corée a été retenue comme pays invité spécial.