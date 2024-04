Un membre du PNC a fait un malaise: un vol RAM Casablanca-New York dérouté

Plus de peur que de mal. C’est ainsi qu’on peut qualifier l’atterrissage d’urgence effectué ce lundi 1er avril par un appareil de la Royal Air Maroc, un Boeing 787-9 Dreamliner, dans l’île portugaise Lajes, au cœur de l’océan Atlantique.

Ayant pris son départ depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca aujourd’hui à 18h15 destination de New York, le vol en question a dû être dérouté trois heures plus tard vers l’île. En cause, un malaise dont a été pris un membre de l’équipage (PNC: personnel navigant commercial) formé d’hôtesses et de stewards.

Lire aussi : Un vol Casablanca-Miami de Royal Air Maroc dérouté vers une île au large de l’Atlantique

Une source informée nous précise que le but de cet atterrissage est uniquement de permettre que le membre en question soit hospitalisé dans un établissement de l’île. L’avion RAM a pu poursuivre sa trajectoire vers la ville américaine vers 22h40 heure marocaine.