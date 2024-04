Le pionnier des festivals marocains, le FNAP, à Marrakech en juillet

La 53ème édition du Festival national des arts populaires aura lieu du 4 au 8 juillet 2024 à Marrakech. Le plus vieux festival de musique au Maroc, est dirigé pour la troisième année consécutive par le metteur en scène Hassan Hammouche.

Le festival, placé cette année autour du thème «Rythmes et Symboles éternels», verra la participation de plus de 600 artistes venant des quatre coins du Royaume, chacun apportant avec lui une part de l’âme de sa région.

Lire aussi : Essaouira: la soirée d’ouverture du Printemps musical des alizés, comme si vous y étiez

«La préservation des arts traditionnels est une quête de permanence et de dialogue entre le passé et le présent. Dans un monde en rapide évolution, où les cultures se croisent et s’influencent mutuellement, il est essentiel de maintenir vivantes ces pratiques qui définissent l’identité marocaine. Le Festival national des arts populaires s’érige en gardien de ces trésors inestimables, en assurant leur pérennité et en les rendant accessibles à tous, en particulier à la jeunesse marocaine, porteuse d’avenir», peut-on lire dans le communiqué de l’Association le Grand Atlas, organisatrice de cet évènement.

Le Festival national des arts populaires, devrait avoir lieu cette année encore, comme l’espèrent les organisateurs, au Palais Badii.