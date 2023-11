Officiel: elle comprend désormais le Nouvel An amazigh, voici la liste complète des jours fériés au Maroc

C’est acté. Le Conseil de gouvernement va adopter, ce jeudi 23 novembre, deux projets de décret relatifs aux jours fériés au Maroc dans les différents secteurs d’activité. Selon des sources gouvernementales, les deux textes, élaborés et présentés par Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, apportent un seul changement sur la liste des jours fériés au Maroc. Et il est d’une dimension historique.

En effet, sur hautes instructions royales, et sur proposition de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), il a été décidé de déclarer jour férié le Nouvel An amazigh, le 1er Yennayer de l’année amazighe, qui coïncide avec le 14 janvier de chaque année.

Le premier projet de décret modifie et complète le décret fixant la liste des jours fériés payés dans les entreprises commerciales et industrielles, dans les professions libérales et dans les exploitations agricoles et forestières. Le deuxième modifie et complète le décret fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, les établissements publics et les services concédés.

Précision d’importance: à l’exception des fêtes nationales, du jour de l’An (1er janvier), du 1er Moharrem et du 1er mai, à l’occasion desquels tous les salariés bénéficient d’un jour férié et payé, il n’en va pas automatiquement de même pour Aïd Al-Fitr, Aïd Al-Adha et Aïd Al-Mawlid, où les fonctionnaires du secteur public bénéficient de deux jours de congé, alors que dans le cas des salariés du secteur privé, cela dépend des entreprises et du type de contrat scellé entre le salarié et son employeur.