L’Égypte et les Berbères: ces pharaons berbères ignorés

Nous avons vu, dans une précédente chronique, comment des tribus berbères sahariennes s’étaient installées en Égypte. Peu à peu, elles furent intégrées à la caste militaire, au sein de laquelle elles jouèrent bientôt un rôle essentiel.

À l’origine de la 22ème dynastie égyptienne se trouve le Berbère Nemart, également connu sous le nom de Sheshonq l’Ancien, chef de la tribu des Meshwesh, qui s’imposa dans la région de Bubastis dans le Delta. Sheshonq 1er (+-950 / +-924 av. J.-C.), fils de Nemart, fut le véritable fondateur de cette première dynastie berbère en succédant à Psousennès II, dernier pharaon de la 21ème dynastie, dont il épousa la fille, la princesse Makare (Maâtka Rê).

La 22ème dynastie compta dix souverains qui se placèrent sous la protection du dieu Amon tout en favorisant parallèlement l’essor du culte des idoles.

En 929, Sheshonq s’empara de Jérusalem qu’il pilla, avant de rapporter en Égypte les trésors du roi Salomon. Il fit représenter sa victoire sur les royaumes juifs de Juda et d’Israël sur les bas-reliefs du temple d’Amon Rê de Karnak.

En dépit de cette démonstration de force, les souverains berbères ne furent à aucun moment en mesure de réunifier l’Égypte. Quant à leur propre fief du Delta, il fut émietté en raison de la coutume berbère de partage territorial entre les héritiers des souverains défunts.

Le successeur de Sheshonq 1er fut son fils Osorkon 1er Sekhemkheperre (924-889 av. J.-C.), qui eut un long règne illustré par la construction de nombreux temples.

Son fils Sheshonq II (890-889 av. J.-C.) ne régna que quelques mois et son propre fils, Takelot 1er (889-874 av. J.-C.) lui succéda. Après sa mort, son successeur, qui était son fils Osorkon II (874-850 av. J.-C.), eut des démêlés avec ses frères qui avaient été investis Grands prêtres d’Amon, et en 850 av. J.-C., son fils Takelot II (850-825 av. J.-C.) hérita du royaume.

Le début du règne du fils et successeur de ce dernier, Sheshonq III (825-773 av. J.-C.), fut confus, car une guerre civile de quinze ans, qui l’opposa à un de ses cousins, éclata.

Pimay (773-767 av. J.-C.) monta ensuite sur le trône, puis Sheshonq V (767- 730 av. J.-C.), qui eut un long règne de 37 ans, mais dont l’autorité fut réduite au Delta. Son fils Osorkon IV ( 730-715 av. J.-C.), qui fut le dernier souverain de la 22ème dynastie, ne contrôla que les villes de Tanis et de Bubastis.

En l’an 8 du règne de Sheshonq III (817 av. J.-C.), un autre membre de la tribu Meshwesh, connu sous le nom de Padibastet (Pédoubastis 1er) (818-793 av. J.-C.), fonda la 23ème dynastie (818-715 av. J.-C.) et il installa sa capitale à Taremou (Leontopolis) dans le Delta. Cette dynastie compta au total huit souverains.

Toujours durant le règne de Sheshonq III, une autre tribu berbère, celle des Lebou (Lebu), s’installa à l’ouest du Delta. Quelques décennies plus tard, conduite par Tefnakht, elle fonda la 24ème dynastie (+-730 / +-715 av. J.-C.).

Vers 730 av. J.-C., Tefnakht prit le contrôle de Memphis et en 728, il réussit à rassembler sous son autorité toutes les principautés berbères du Delta avant d’entrer en guerre contre les Nubiens qui, à l’époque, occupaient la région de Thèbes. Vaincu, il se replia après avoir accepté la tutelle nubienne.

Son fils Bak In Rann If, plus connu sous son nom grec de Bocchoris, lui succéda, mais en 715, les Nubiens commandés par Shabataqa (+-702 / +-690) attaquèrent Bubastis et Bocchoris fut vaincu. L’Égypte passa alors sous contrôle nubien.