Secteur ferroviaire: les nouveaux engagements du gouvernement

Le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a levé le voile sur les avancées des projets ferroviaires au Maroc. Interrogé au parlement sur le sujet, le ministre a noté que les études sont en cours en vue d’étendre la ligne à grande vitesse entre Marrakech et Agadir, indique le magazine L’Observateur du Maroc et d’Afrique. Il a mis l’accent aussi sur la concrétisation de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech et le développement du transport régional à Casablanca et Rabat.

«En complément, le ministre a souligné que l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) se penche actuellement sur la faisabilité de l’électrification de la ligne ferroviaire entre Fès et Oujda et a abordé la planification de la liaison des ports méditerranéens de Nador et d’Agadir au réseau ferroviaire, ainsi que le renouvellement de la flotte de l’Office avec des trains de dernière génération», lit-on.

Selon le ministre, près de 70 milliards de dirhams ont été investis au cours des deux dernières décennies afin de moderniser le secteur avec des projets majeurs comme le TGV Tanger-Casablanca et la duplication de l’axe Casablanca-Marrakech. Il a ajouté que « ces investissements ont porté leurs fruits, avec une augmentation de 14 % du nombre de passagers transportés en 2023, dépassant les 52 millions».

Abdeljalil a affirmé par la même occasion que l’ONCF accorde une attention particulière à la maintenance préventive du réseau ferroviaire, se conformant aux normes internationales avec la suppression des passages à niveau, l’équipement de points de croisement, et un programme de 1,2 milliard de dirhams pour la période 2019-2025.

«En matière de qualité de service, la ponctualité atteint 91% en 2022 et 2023, mettant l’accent sur la propreté des trains et la maintenance des équipements de climatisation», souligne L’Observateur du Maroc et d’Afrique.