Trois milliards de dirhams pour le développement du terminal Nador West Med

Le transporteur maritime français CMA CGM va s’associer à Marsa Maroc pour équiper et exploiter la moitié du terminal à conteneurs du port de Nador West Med, dans le nord du Maroc. Cet accord a été signé le 28 octobre 2024 à Rabat, lors de la visite d’État d’Emmanuel Macron, en présence du Roi Mohammed VI.

Cet accord, indique le magazine Finances Hebdo, s’étend sur une durée de 25 ans et prévoit des investissements de 280 millions de dollars (environ 2,75 milliards de dirhams) pour équiper 35 hectares du terminal et 750 mètres de quai, avec pour objectif d’atteindre un volume annuel de 1,2 million d’EVP (équivalent vingt pieds, unité de mesure des conteneurs).

«L’accord scelle une co-entreprise entre CMA CGM et Marsa Maroc pour développer une nouvelle plateforme de transbordement au sein du terminal à conteneurs EST du port de Nador West Med, attribué à Marsa Maroc en juillet 2024. Ce projet vise à renforcer le rôle stratégique du port de Nador West Med en tant que hub logistique clé dans la région», lit-on.

Pour Rodolphe Saadé, président de CMA CGM, le Maroc se positionne comme un hub logistique et portuaire stratégique avec un fort potentiel de croissance. «Notre ambition est d’accompagner le développement du pays, en particulier dans les secteurs de la logistique et des énergies alternatives», ajoute-t-il. Ce projet s’inscrit également dans une vision à plus long terme pour le développement durable et la décarbonation maritime, en lien avec l’initiative Maroc pour l’hydrogène vert.

CMA CGM poursuit ainsi sa stratégie de croissance au Maroc, où elle est présente depuis 1983, exploitant des terminaux à Casablanca et Tanger Med, en plus de ses services de liaison maritime entre Marseille et Tanger via sa filiale La Méridionale.

Le port de Nador West Med, idéalement situé dans la zone stratégique de Gibraltar, vient compléter les infrastructures du port de Tanger Med, déjà un acteur clé du transport maritime mondial. Ces projets renforcent la position du Maroc en tant qu’acteur incontournable du transport maritime en Méditerranée et au-delà, avec des ambitions de concurrence directe avec le port espagnol d’Algésiras.

En plus de la dimension portuaire, ce partenariat s’intègre dans les investissements globaux de CMA CGM au Maroc, notamment dans la logistique et la décarbonation maritime.