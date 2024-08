Marsa Maroc: un modèle économique solide

Au terme du premier semestre 2024, Marsa Maroc affiche des résultats en nette progression. La société, relève le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 29 août, a su tirer parti d’une dynamique positive dans la majorité de ses segments d’activité, ce qui se traduit par une croissance significative tant sur le plan opérationnel que financier.

Dans ce cadre, le groupe Marsa Maroc a enregistré une augmentation de 14,5% du trafic manutentionné, atteignant 31,1 millions de tonnes au 30 juin 2024. Cette performance est le reflet d’une progression notable dans quasiment toutes les composantes du trafic. Plus particulièrement, le segment des conteneurs a connu une dynamique exceptionnelle, avec une hausse de 22% du trafic de transbordement, atteignant 822.375 EVP (Equivalent vingt pieds).

«De plus, le trafic domestique a repris des couleurs avec une augmentation de 21% au deuxième trimestre 2024, totalisant 602.772 EVP à fin juin. Le trafic des vracs solides et divers a également progressé de 14%, soutenu par une forte croissance des importations de céréales, qui ont augmenté de 614.000 tonnes par rapport à la même période l’année précédente. Les vracs liquides, de leur côté, ont vu leur volume croître de 12%, principalement grâce à la hausse des importations d’hydrocarbures», lit-on.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’est accru de 17% au cours du premier semestre 2024, atteignant 2.482 millions de dirhams. Cette performance est directement liée à l’augmentation des volumes manipulés, confirmant la solidité des fondamentaux du groupe.

Par ailleurs, Marsa Maroc a renforcé son portefeuille de concessions avec la signature d’un contrat pour le Terminal à conteneurs Est de Nador West Med, ainsi qu’avec l’augmentation de sa participation dans le capital de la Société de manutention d’Agadir, désormais détenue à 100%.

Le groupe a également remporté un contrat stratégique pour la gestion déléguée des Terminaux 1 et 5 du port de Cotonou au Bénin, élargissant ainsi son empreinte à l’international. «Dans le cadre de son programme de renouvellement des équipements, Marsa Maroc a investi 164 millions de dirhams au premier semestre 2024. En parallèle, la société a réussi à réduire son endettement net, qui s’élève désormais à 647 millions de dirhams», souligne le quotidien. Cette réduction est principalement due à la diminution des dettes de financement, qui se chiffrent à plus de 1,98 milliards de dirhams, contre plus de 2,30 milliards un an plus tôt. Dans le même temps, les disponibilités de la société ont augmenté de 428 millions de dirhams, atteignant plus de 2,62 milliards de dirhams à fin juin 2024.