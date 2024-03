Marchés publics: Nizar Baraka met en garde contre les arrêts injustifiés des travaux et la guerre des prix

Le ministre de l’Équipement et de l’eau, Nizar Baraka, a mis en garde les hauts responsables des établissements publics, ministères, bureaux d’études et entreprises privées contre les fraudes lors du lancement des marchés par le secteur des travaux publics. Et Baraka de préciser qu’il s’agit d’un investissement global de 64 milliards de dirhams, rapporte Assabah du week-end (2 et 3 mars). Le ministre a fait preuve de fermeté lors d’une rencontre parrainée, jeudi 29 février, par son département autour des programmes prévisionnels des marchés du bâtiment et des travaux publics.

Il a ainsi évoqué, devant un parterre de ministres et de hauts fonctionnaires, son modus operandi: «A l’issue de la publication du décret des marchés publics par le gouvernement, j’ai envoyé 11 notes aux hauts responsables dans différents ministères qui se chargeront de ces marchés publics. Ordre leur a été donné de respecter et d’appliquer la loi afin de lutter contre la casse des prix pratiquée par des fraudeurs afin de s’accaparer des marchés. Des opportunistes incapables d’en achever les travaux, provoquant ainsi un retard dans la réalisation des projets de développement», a martelé Nizar Baraka. Il a, en outre, insisté sur la nécessité de comparer les coûts financiers proposés par les entreprises aux estimations des responsables de son département.

Le ministre a également annoncé la révision prochaine de la procédure d’établissement des bons de commande. En effet, des irrégularités dans le processus autorisent une baisse des prix et de la qualité, notamment dans l’offre de services comme l’hébergement et la restauration.

Nizar Baraka a également appelé les hauts responsables des ministères et des entreprises à veiller à la maitrise du coût des travaux. Il a dans ce sens adressé une circulaire aux entrepreneurs qui doivent veiller à la correspondance entre l’estimation de ces coûts et la réalité des prix. Il faut, en outre, prendre en compte les contraintes relatives aux conditions ainsi qu’aux délais d’exécution et de livraison des travaux, souligne le ministre Baraka.