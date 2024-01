Affaire du «Malien»: comment Brioui brassait les milliards avec des marchés publics douteux

Abdenbi Bioui, dirigeant du PAM et président du Conseil régional de l’Oriental, actuellement en détention préventive dans le cadre de l’affaire du «Malien», a remporté au moins une quinzaine de marchés publics. Ces marchés lancés par des établissements publics portent sur un montant global de 6,16 milliards de dirhams, précise le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 6 et 7 janvier.

Des marchés, poursuit le quotidien, toujours en cours de réalisation. Plusieurs projets ont, en effet, été confiés ces dernières années à la société Bioui Travaux, qui vient de changer de dénomination et de management pour des raisons sans doute liées à la situation légale de son patron. Certains ont été lancés par le ministère de l’Équipement et de l’eau, d’autres par la Société nationale des autoroutes du Maroc. Ils portent sur la construction de routes, d’ouvrages d’art et de barrages, entre autres, et ils sont toujours en cours d’exécution. Il s’agit dans certains cas de projets stratégiques.

La société des travaux publics de Bioui a déjà réalisé une partie des travaux pour un montant de 1,87 milliards de dirhams, dont elle a empoché 1,5 milliards de dirhams. Les entreprises et institutions publiques lui doivent encore 4,66 milliards de dirhams, précise le quotidien.

Dans les détails, le société Bioui Travaux a été chargée de réaliser le dédoublement de la route régionale reliant Taouima au port Nador West. Le marché est divisé en trois lots, tous réalisés par le même entrepreneur, pour un budget global de 380 millions de dirhams.

L’entreprise a également remporté quatre marchés portant sur l’aménagement et le renforcement des routes dans la préfecture d’Oujda Angad et la province de Jerada pour un montant total de 75 millions de dirhams. Elle s’est également vu attribuer quatre marchés lancés par le ministère de l’Équipement et de l’eau. Il s’agit du projet de réalisation du barrage sur Oued Ghis dans la province d’Al Hoceima pour une enveloppe de 830 millions de dirhams, du barrage «Beni Azzimane», dans la province de Driouch, pour un budget de 1,1 milliard de dirhams, du barrage de «Kheng Grou», dans la province de Figuig, pour 880 millions de dirhams et enfin du barrage «Targa Oumadi», dans la province de Guercif, pour une enveloppe de 860 millions de dirhams.

L’entreprise d’Abdenbi Bioui a également été chargée par l’ADM de réaliser le projet de l’autoroute reliant Tit Mellil, Casablanca et Berrechid, ainsi que des travaux de triplement de la voie de l’autoroute entre Tit Mellil et Sidi Maârouf. Les deux projets portent sur une enveloppe totale de 1,51 milliard de dirhams.

A Casablanca, Bioui Travaux s’est vu attribuer, par la SDL Casa-Transport, deux marchés financés par le Conseil de la ville. Le premier marché porte sur la réalisation de certaines tranches des voies des deux lignes du Tram T3 et T4, pour une valeur totale de 340 millions de dirhams. L’autre marché remporté par la société, devenue aujourd’hui SBTX, concerne l’aménagement du Boulevard Mohammed V pour un budget de 140 millions de dirhams.