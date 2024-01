PAM: le bureau politique se réunit sur fond de crise, après l’arrestation de Naciri et Bioui

L’image du PAM ternie par les accusations portées à l’encontre de deux de ces leaders, Said Naciri et Abdenbi Bioui, le bureau politique du tracteur s’apprête à tenir une importante réunion à l’issue de laquelle on devrait connaitre comment le parti réagira à cette crise qui le secoue.

Dans son édition du vendredi 5 janvier, Assabah rapporte que les membres du bureau politique du PAM avaient reçu une invitation pour se réunir la veille, jeudi soir, dans les locaux du parti à Rabat. Bien que l’ordre du jour de cette réunion ne fait aucune allusion au scandale du «Malien», qui a conduit deux figures du Tracteur en prison, les sources du journal expliquent qu’il est impossible que le bureau politique ne discute pas de cette affaire lors de cette réunion. Ce sujet s’inviterait ainsi à la table des discussions, en plus d’un autre dossier tout aussi stratégique pour le PAM: les préparatifs à la tenue de son 5e congrès national.

Les mêmes sources d’Assabah ajoutent qu’il est cependant exclu que le bureau politique autorise la réélection des congressistes de l’Oriental et de Casablanca, après les déboires judiciaires d’Abdenbi Bioui et Said Naciri. Ceci étant, ajoute le quotidien, tout pamiste s’estimant lésé par cette décision pourra toujours la contester une fois que le bureau politique aura ouvert la réception des recours.

Comme le rappelle le journal, c’est Adil Barakate qui devrait présider la commission qui tranchera dans les recours qui seront présentés à la veille de la tenue du congrès national, et qui devrait réunir pas moins de 3000 congressistes, dont 800 en leur qualité de parlementaires, ministres ou de présidents de région.

Ces préparatifs au prochain congrès national ont donc lieu dans un contexte où le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi peine à convaincre les siens d’un deuxième mandat. Pourtant, il n’a eu cesse de rappeler que sous sa direction, le Tracteur est passé d’un parti de l’opposition à une composante de la majorité qui gère les affaires du pays. Il rappelle aussi souvent qu’il a mené seul, en compagnie d’une commission restreinte, les négociations ayant permis au parti d’obtenir des portefeuilles ministériels importants. Mais dans l’incapacité de convaincre les siens, Abdellatif Ouahbi aurait annoncé verbalement à ses proches sa démission à la veille de la tenue du prochain congrès national, une manière qu’Assabah qualifie d’un moyen pour sortir la tête haute.

Il reste maintenant à savoir qui le remplacera. D’après le quotidien, l’affaire de Said Naciri et Abdenbi Bioui a redistribué les cartes au sein du Tracteur. Mais, il semble que de plus en plus de congressistes poussent vers la cooptation de Fatima-Ezzahra Mansouri. Même si cette dernière avait récemment nié son attention d’être candidate au secrétariat général du PAM, beaucoup de partisans considèrent qu’elle est la femme de la situation et que si elle devait prendre les rênes du parti, elle n’hésitera pas à y faire le grand ménage.