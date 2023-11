Congrès du PAM. Abdellatif Ouahbi ne rempilera pas à la tête du parti

Les préparatifs vont bon train chez les dirigeants du PAM pour finaliser la constitution des commissions pour l’organisation du cinquième congrès du parti prévu pour le mois de février 2024. La direction du parti a tout fait pour aborder cette échéance dans le temps imparti contrairement à d’autres partis qui n’ont pas encore fixé les dates de leurs congrès comme c’est le cas pour l’Istiqlal.

D’après Assabah du lundi 20 novembre, le comité préparatoire du congrès dirigé par Samir Koudar tiendra mercredi prochain une réunion décisive pour trancher sur plusieurs questions organisationnelles.

Auparavant, le président de la sous-commission de sélection des congressistes Adil Baraka a tenu une réunion consacrée à ce sujet. Il a déclaré que cette réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions et a été caractérisée par un débat riche et fructueux.

Les membres de la commission ont discuté des différents volets liés à l’opération de la désignation des congressistes. Ils ont convenu de fixer la date du vendredi 24 novembre pour lancer l’opération de la désignation des congressistes à l’échelle nationale.

Au cours d’une sortie médiatique surprise, le président de la région de Rabat-Salé-Kenitra et membre du bureau politique du PAM, Rachid El Abdi, a déclaré que «le secrétaire général du parti Abdellatif Ouahbi n’a plus aucune envie de se présenter pour un nouveau mandat à la tête du parti. Le ministre a d’ailleurs appelé les membres du PAM à choisir un ou une jeune pour le diriger pendant la prochaine étape».

D’ailleurs, souligne Assabah, plusieurs dirigeants et à leur tête Rachid El Abdi et Adil Barakat, respectivement présidents des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Beni Mellal-Kenitra, ont décidé de ne pas soutenir Ouahbi si jamais il serait tenté de rempiler à la tête du PAM. Les deux dirigeants lui reprochent d’avoir commis beaucoup d’erreurs qui ont nui à l’image du parti et qui ont suscité des antagonismes au sein du bloc électoral comme il l’a fait lors de la rencontre de la majorité gouvernementale en s’attaquant au corps enseignant.

Selon des sources à l’intérieur du PAM, la succession d’Abdellatif Ouahbi se limitera entre trois ministres dont la plus en vue demeure la présidente du conseil national Fatima Zahra Mansouri. Dans le cas où elle refuserait de diriger le PAM, la concurrence se limitera entre deux jeunes dirigeants en l’occurrence le ministre de l’Emploi Younes Sekkouri et le ministre de la Jeunesse Mehdi Bensaid.