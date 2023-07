Au PAM, Abdellatif Ouahbi se met à dos les élus du Sahara

Au sein du PAM, des Sahraouis ont accusé le secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi, de vouloir enterrer les poids lourds du tracteur sur la scène politique et électorale de Laâyoune. Ces accusations interviennent suite aux récentes déclarations du patron du parti adressées au député PAM et membre du conseil communal de Laâyoune, Sidi Saïd El Joumani, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison du 18 juillet.

D’après une source du journal proche de ces voix contestataires, les coulisses, dans cette région connue pour sa sensibilité politique et électorale, indiquent que le secrétaire général du PAM mène actuellement «un marchandage ambigu au profit d’autres forces politiques visant à écarter de nombreuses personnalités fortes et connues pour leur poids électoral au sein du parti dans la région».

Si la source du quotidien ne détaille pas ces accusations, elle indique néanmoins que plusieurs signaux renvoient vers cet «accord ambigu». A leur tête, l’éclatement de la coalition majoritaire au sein du conseil communal de Laâyoune, composée du Rassemblement national des indépendants (RNI), du PAM et du parti de l’Istiqlal. Cette situation intervient suite au gel des adhésions des élus du Tracteur par le secrétariat général du parti.

Toujours selon cette source ayant requis l’anonymat dans les colonnes du quotidien, les accusations d’Abdellatif Ouahbi à l’adresse du député sahraoui, notamment au sujet des cotisations à la caisse du parti, sont infondées, de même que les menaces brandies par le secrétaire général du PAM. Et d’ajouter que l’union des élus du Sahara pour affronter les décisions d’Abdellatif Ouahbi est «totale et sans précédent».

En réaction, un proche d’Abdellatif Ouahbi, cité dans le journal, a considère que le communiqué publié par les élus de Laâyoune n’a aucune crédibilité, d’autant qu’il ne porte aucune signature, et ne mérite donc aucune réponse. Et de préciser que la voie du chantage au sein du PAM sous prétexte de défense de la cause nationale a pris fin, tant la cause nationale est la cause de tous les Marocains, Roi et peuple.