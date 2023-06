Concours des avocats: Abdelilah Benkirane réclame la démission immédiate d’Abdellatif Ouahbi

La polémique autour du concours d’aptitude à la profession d’avocat continue de provoquer des remous. Et c’est au tour de Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti justice et développement (PJD, opposition), de mettre son grain de sel.

Lors d’une réunion des inspecteurs régionaux de son parti, tenue ce week-end, l’ancien chef de l’Exécutif a déclaré que l’instance du «Médiateur n’aurait dû pas intervenir en ce moment, alors que d’autres dossiers sont en cours de jugement», faisant allusion au concours d’accès à la profession d’avocat qui aurait été, selon lui, entaché «de diverses irrégularités».

Benkirane s’est ensuite frontalement attaqué au ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi, réclamant sa démission. «Ce ministre doit démissionner. Dans d’autres pays, les ministres démissionnent pour un problème moins grave que celui-là», a-t-il tonné.

Annulation et démission

«Conserver les résultats du premier examen litigieux, réorganiser un autre examen et maintenir le ministre de la Justice à sa place est une catastrophe», a insisté le chef du parti de la Lampe. «Le Maroc a besoin d’un État fort, et ce type de problème risque d’attiser la colère», a-t-il poursuivi, estimant que la sagesse aurait dû conduire «à l’annulation du premier examen et à la démission du ministre».

«Depuis que ce ministre est à la tête du département de la Justice, nous nous sommes retrouvés face à des problèmes liés aux impôts des avocats, à la religion, aux concours… La responsabilité nécessite de la compétence, et de l’avis d’une institution étatique, ce ministre a fait preuve d’une grande incompétence», a conclu l’ancien chef du gouvernement.